Isabel Méndez debuta cun libro sobre asuntos

Santiago. Isabel Méndez Naya aborda nun libro relevantes asuntos da actualidade relacionados co ser humano, a vida e a sociedade. Violencia e maltrato, terceira e cuarta idade, familia, sociedade, egoísmo e bondade, coñecemento do “eu”, espiritualidade e cambio conforman os oito temas sobre os que se artella Coral de voces e soños, título revelador do seu contido, no que Méndez se apoiou en entrevistas feitas a 35 persoas que teñen que ver coa propia autora: “Amigas e amigos que estiveron na miña vida e que sempre camiñaron á miña beira”, segundo escribe Méndez no texto introdutorio da relación nominal de todos elas. “Este libro nace dunha inquietude constante –segundo destaca– por entender e entendernos; da necesidade de colaboración e como expresión de unión. Nace para recorrer camiños que non están nos mercados”. Os fondos que se recaden pola venda da obra, publicada por Andavira Editora, serán para Cruz Vermella. O texto será presentado nun acto que se celebrará o vindeiro venres 25, ás 18.00 horas, no paseo central da Alameda (ao pé da fonte e da igrexa do Pilar), coa participación da súa autora e o autor do limiar –o novelista compostelán Ignacio Vidal Portabales–. ecg