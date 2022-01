Jael Joyería renova o espazo destinado a Rolex no local comercial de A Coruña

Santiago. Jael Joyería, distribuidor oficial de Rolex en Santiago de Compostela e A Couña, ven de renovar a súa tenda da rúa Compostela na capital da comunidade, ademáis de ampliar o seu espazo adicado á marca xenebrina. O espazo Rolex actualizouse cos últimos códigos estéticos, ademais de incorporar uha nova e agradable zona de estar.

Jael Joyería abriu en 2014 o primeiro espazo dedicado a Rolex en Galicia, situado no seu establecemento compostelán. Catro anos despois, foi a tenda coruñesa a que incorporou este espazo, deseñado para ofrecer una experiencia de compra única.

No renovado espazo da tenda da Coruña, unha parede verde preside un amplo espazo e evoca ao incónico Oyster, primeiro reloxo de pulseira hermético do mundo. Este verde intenso repítese por todo o espazo Rolex, creando acentos que harmonizan unha renovada paleta de cores. Ademais, as paredes combinan texturas que van desde a madeira de nogueira ata a pedra en tons beige, e a delicada iluminación acentúa a beleza da selección de modelos Rolex expostos. REDACCIÓN