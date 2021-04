Jerónimo Forteza Vila, “un dos Bos e Xenerosos”

EN EL FALLECIMIENTO del profesor Jerónimo Forteza Vila somos muchos, entre los que me encuentro, que pensamos que no se muere mientras permanezcas “vivo” en la memoria y en la referencia personal o profesional de los demás. Jerónimo sigue muy vivo en nuestra memoria y, lo que es mas importante, representa un modelo personal y profesional diario al que intentar imitar. Entre nosotros fue de los mejores exponentes de la excelencia profesional al integrar, como los genios del Renacimiento, lo mejor de la asistencia, docencia e investigación en medicina. Fue de las máximas referencias de la Anatomía Patológica española moderna que continuaba en su labor docente e investigadora tras años de jubilación oficial. Sus mails casi diarios, a su “club de los poetas muertos”, nos recordaban la necesidad de seguir comprometidos con la ciencia, con la investigación como el único camino para transformar la medicina y la sociedad. Recordándonos el deber ético que los médicos tenemos, y en particular los que trabajamos en instituciones universitarias, de generar conocimiento para beneficio de los pacientes; más que nunca hoy podemos afirmar, como mencionaba Jerónimo, que solo desde la ciencia es posible el progreso social.

Para la historia de la medicina en Galicia y en particular en Compostela, me gustaría reconocer que desde su puesto durante tantos años como catedrático y jefe de Servicio de Anatomía Patológica en nuestro Hospital Universitario se le debe gran parte de la transformación de las últimas décadas de la medicina en Santiago. No solo en su área directa de responsabilidad sino de forma transversal al Hospital Universitario y a la Facultade de Medicina. En cierta medida posibilitó el gran cambio que en estas organizaciones precisábamos; competencia, dedicación y compromiso como los pilares de nuestro desarrollo profesional. Que los méritos fueran el camino mas allá de cualquier otra consideración.

Todos, y en particular a los que tanto nos ayudó, adquirimos hoy una responsabilidad renovada de luchar por la mejor medicina para los ciudadanos con independencia de su nivel socio-económico y procedencia social que tan solo los sistemas públicos de Salud permiten, contribuir a modelos de formación médica que posibiliten abordar con garantías de éxito los actuales retos sanitarios y, en especial, impulsar la investigación como la mejor garantía de progreso.

Si con las anotaciones al margen cada copia de los códices medievales constituye una obra nueva, somos muchos en los que Jerónimo logró introducir anotaciones fundamentales que han determinado una gran parte de las cualidades profesionales y personales que podamos tener. Fue más que nuestro “Mentor”.

En nosotros recae el reto de continuar con su legado.

D.E.P. y todo el afecto para su familia.