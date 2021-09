John k. Moore, premio de investigación sobre o Camiño de Santiago

Santiago. O catedrático na Universidade de Alabama (EE UU) John K. Moore acaba de ser recoñecido na edición 2021 do Premio de Investigación sobre o Camiño de Santiago e das Peregrinacións que outorga a USC a través da súa Cátedra institucional homónima polo seu libro The Legal Case of José Soller, Accused of Impersonating a Pastor and Other Crimes in Seventenneth-century Spain. O libro do profesor Moore consiste nun estudo de contexto histórico, edición crítica e tradución ao inglés de El fiscal de Su Majestad contra José Soller, peregrino mulato, por fingirse sacerdote y otros delitos, un proceso dos anos 1693 e 1694 gardado no Arquivo do Reino de Galicia e inédito ata hoxe. Moore dedícase á investigación da literatura hispánica e aos estudos da peregrinación. Dende 2000, explorou diversas rutas xacobeas con alumnos, compañeiros e amigos. ECG