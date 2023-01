José Miñones visita Santa Isabel pola recepción das novas axudas

fondos. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, visita as 11.30 horas, xunto co alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, o complexo polideportivo de Santa Isabel, para o que o Concello vén de recibir unha axuda duns 2,34 millóns de euros, procedentes do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Estes fondos chegan a través do Programa de Impulso á Rehabilitación dos Edificios Públicos (PIREP), que forma parte a súa vez do Plan de Recuperación. Tamén asiste a subdelegada de Goberno na Coruña, María Rivas. d.seijas