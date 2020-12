Juan López Rico presenta un Apóstolo que pasea polas rúas no seu novo traballo

Santiago. “O Apóstolo Santiago foi visto polas rúas de Compostela”. Ézaro Ediciones constrúe en torno a esta imaxe a publicación Santiago en Compostela, do xornalista e humorista gráfico Juan López Rico López, con prólogo do catedrático de Historia Ramón Villares. O proxecto ten o seu precedente no compromiso do autor cun descoñecido historiador, de nome suposto Xacobe, que dedicou toda a súa vida a estudar a figura de Santiago Zebedeo, a súa viaxe a Galicia, a súa íntima conexión coas xentes desta terra, o seu pensamento e as estratexias que desenvolveu para espallar a palabra do seu mestre.

Toda a documentación para os seus estudos e miles de folios xa redactados, coas notas correspondentes e bibliografía, fóronlle roubados do seu domicilio aproveitando una estadía no hospital, pero Xacobe, pouco antes de morrer, envioulle a López dous documentos redactados as presas, pois sabía do seu inminente fin e da importancia de que a parte fulcral do seu traballo non se perdese.

O primeiro deles son instrucións para elaborar una chea de estampas sobre a actividade actual de Santiago en Compostela, das que o autor escolleu una corentena para realizar as viñetas que acompañan o segundo documento que lle foi facilitado por Xacobe, catro pinceladas sobre a vida de Santiago desde a súa chegada a Compostela por primeira vez, o regreso xa despois de ser decapitado en Xerusalén e ata os nosos días.

Cal foi a actividade do Apóstolo desde a súa chegada a Galicia despois da decapitación e ata o descubrimento do seu sartego? Quen está soterrado na Catedral? Cal foi o papel de Prisciliano? As respostas a estes e outros interrogantes albíscanse no escrito do historiador que se recolle neste volume, malia terse perdido, se cadra agachado nalgún lugar inaccesible, o groso do seu traballo de toda una vida.

En palabras de Ramón Villares, trátase “dunha sentida homenaxe a una figura que, sendo ou non histórica, resulta esencial para entender esta cidade, que leva visto moitas cousas e persoas, pero que nunca imaxinou que o propio apóstolo baixaría da súa peana e botaría a andar por rúas e prazas”.

O autor. Juan López Rico López (Ribadeo, 1955), xornalista e humorista gráfico. Colaborou con diferentes medios de comunicación tales como EL CORREO GALLEGO, Galicia Hoxe ou a revista Galegos. Participou en diversas publicaciones e iniciativas colectivas como Longalíngua, Infoecología, EFEverde, entre outras. En 2019 publicou o seu primeiro libro de viñetas, ¡Houston, tenéis un problema! Na actualidade mantén unha sección en Galicia Confidencial. redac.