Juicio por tráfico de drogas y embestir con su coche a un ‘cliente’

La sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Santiago, acoge el próximo viernes, día 26, a partir de las 09.30 horas, el juicio contra un hombre acusado de un delito contra la salud pública y amenazas. Se enfrenta a cinco años y nueve meses de prisión por presuntamente traficar con droga y amenazar a uno de los compradores por no pagarle. Además, se juzga a otro acusado en esta causa por amenazar a la persona que compró la droga con una pistola y de embestirle con un vehículo. Para él, la Fiscalía solicita dos años de cárcel.

Los hechos se remontan a enero de 2018, cuando, en la estación de autobuses de Santiago, el acusado F.A.C., con antecedentes penales no computables a efectos de la aplicación de la agravante de reincidencia y mayor de edad, suministró a C.M.S.C. un paquete con 180 gramos de sustancia estupefaciente (cocaína) a cambio de 180 euros que le entregó en ese mismo momento y de un pago aplazado de 540 euros.

El escrito de la acusación recoge que “como quiera que C.M. no le pagaba el importe de dicha deuda, el acusado F.A. contactó en varias ocasiones con C.M. desde dicha fecha reclamando el importe de la cantidad adeudada llegando incluso a decirle finalmente que si no lo pagaba lo iba a matar cuando lo cogiera, o que ya se la cobraría otra gente”, indican. Posteriormente, sobre las 15.30 horas del día 19 de 2018, el acusado J.G.L., sin antecedentes penales y mayor de edad, conocido como El ruso, se encontraba dentro de un Nissan Almera color gris en compañía del otro acusado y de otros dos individuos no identificados, cuando abordó desde el turismo a D.C.M.S.C., mientras éste caminaba por la calle Cruceiro do Galo y le pidió que se acercara.

En ese momento, exhibió a D.C.M. una pistola de color negro con la finalidad de amedrentarle, logrando finalmente C.M. salir corriendo del lugar en dirección a la rúa Poza de Bar y Galeras, si bien el acusado le persiguió con el turismo llegando incluso a arremeter con el citado vehículo a C.M. cuando este cruzaba a la carrera la rúa Pombal hacia la zona de A Hortas, sostiene en su relato el Ministerio Fiscal.

