Kings of the Beach se cae del ciclo ‘Noitinhas’ y da paso a The Rapants

Ya está todo listo para la próxima cita del Noitinhas, el programa de música y gastronomía que cada verano se celebra en el hotel NH Collection desde hace cuatro años, y que esta semana se ha visto obligada a hacer un cambio de última hora, Kings of the Beach por The Rapants.

Cambian las bandas, pero no el estilo musical, y el público que se de cita en la terraza central del establecimiento compostelano podrá disfrutar de la música en vivo de la banda de surf, garage e indie formada en Muros, que cuenta con temas en gallego y en castellano.

El grupo formado por Xanma y Samu (guitarras y voces), Mati (bajo) y Hugo (batería), toman el relevo de la banda viguesa Kings of the Beach, dispuestos a hacer pasar un buen rato al público con un directo “tremendamente divertido e que conecta co público de forma inmediata”.

La banda, que acaba de publicar su último trabajo, A festa do meu enterro, “unha auténtica declaración de filosofía de vida”, en el que incorpora la electrónica y refleja “a irrupción das novas tendencias musicais máis urbanas e surfeiras que xa son presente e sen dúbida serán futuro”, tal y como la presentaron en el último Festival Carrilanas de Esteiro, donde tuvieron un gran éxito, será la encargada de poner el broche de oro a la velada de mañana.

Lo hará tras la selección musical de DJ Daasanach, que se encargará de abrir la cita a las 19.30 horas, ambientando el tradicional showcooking alhambrabeer, que en esta ocasión llegará de la mano del chef Niño Corvo, propietario del restaurante del mismo nombre en la ciudad olívica, tras el que se encuentra el cocinero Adrián Albino, que prepará una selección de bocados para completar los preparados por el equipo de cocina del NH Santiago, que dirige el chef Nacho Martínez.

Las invitaciones reservadas ayer equivalen a una prereserva de mesa grupal. Para que sea válida, advierten desde la organización, es necesario acudir al NH Collection entre las 12.00 horas de hoy (martes) y las 12.00 horas de mañana (miércoles), y recoger las entradas físicas en el hall del hotel.

“De no producirse esta recogida”, advierten, “la pre-reserva dejará de ser válida”.

Noitinhas continuará su andadura el próximo mes de septiembre con la cantante Fleur, que ofrecerá un concierto en vivo el día 15, en una velada en la que también actuará el DJ Constan Chao. La música estará maridada en esta ocasión con las exquisiteces de Miguel Liboreiro.