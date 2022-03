La alargada ‘huella’ del multámovil: cuatro mil sanciones en tres meses

La portavoz del grupo municipal del BNG, Goretti Sanmartín, instó ayer “a resolver de urxencia a caótica

situación do tránsito de vehículos e de persoas provocada por carecer de sinais de tráfico a intercesión entre a avenida de Lugo, Os Concheiros e As Fontiñas”. Subraya que “o desleixo do Concello e da Xunta están a causar innumerábeis problemas de seguranza viaria e as administracións están a mirar para outro lado; de seguir así vai ser un punto negro de accidentes xuntamente nunha zona que se pretendía humanizar”.

“En vez das constantes louvanzas do alcalde ao presidente da Xunta é necesario que escoite os problemas da veciñanza, que está a sufrir nos últimos anos graves consecuencias da improvisación das obras na avenida de Lugo e nos Concheiros”, indicó ayer la portavoz municipal del BNG. “Concello e Xunta”, añadió, “deben poñerse de acordo para adoptar medidas de sinalización xa antes de que conclúan as obras, xa abonda de pasividade e de demoras na planificación da mobilidade, como dixeron o portavoz socialista e o concelleiro de Tráfico”.

Asimismo, indicó que la intensidad del tráfico en esta arteria de la avenida de Lugo con el cruce con Concheiros y con el barrio de As Fontiñas “esixe unha regulación clara, con sinalización axeitada, pois a simultaneidade de coches e persoas a pé nese mesmo espazo non pode continuar sen ordenación de carrís nin sinais de tráfico para saber os lugares por onde deben circular sen temor a sufrir atropelos neste punto crítico”, subrayó Sanmartín.