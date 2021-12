La Biblioteca Ánxel Casal ya ofrece actividades de Navidad y programación infantil intensa y variada

santiago. La Biblioteca Pública Ánxel Casal, gestionada por la Xunta en Santiago ofrece en diciembre una intensa programación infantil y actividades navideñas, especialmente a partir del 23 de diciembre , con las vacaciones escolares. Habrá diversos cuentacuentos para los más jóvenes, espectáculos familiares y un taller de cerámica, además de otras propuestas para el público adulto, como una charla-taller de cuadernos de viaje. La participación en las actividades requiere de la previa retirada de entrada en el mostrador de información media hora antes de su inicio.

La programación infantil comenzó ayer, a las 18,30 horas, con Las andaduras de los Monifates y Don Gaiferos, protagonizadas por Alberto Millán y Xosé Piñeiro. Se trata de un espectáculo de música y títeres dirigido a un público familiar a partir de seis años. Su objetivo era mostrar, con un enfoque didáctico, la rica y variada instrumentación musical que se conserva en la cultura gallega.

A lo largo de estas semanas se podrá contar con actuaciones como Contos de mouras, de Sara Cruz, clásicos como La Cenicienta, o los espectáculosMúsica miuda en concerto!, Patrimonio natural o Cinema Marabillas. Ver para ler, de Raquel Queizás.

A partir del día 23, con el inicio de las vacaciones escolares, se intensificarán las actividades infantiles y se contará con talleres de cerámica de la mano de Xeitura, talleres de radio y más cuentacuentos como Brais Moure, que ofrecerá un clásico de la cultura gallega como es O Apalpador. También contará con actividades para el público adulto, como la presentación del documental Buenos Aires, capital do libro galego no exilio, con guión, dirección y produción de Xan Leira, o la del libro O xenio da Cidade do Sal, de Fina Casalderrey. Para finalizar, a partir del día 21 y hasta el 7 de enero podrá visitarse la exposición del VII Certamen de tarjetas de Navidad, organizada en colaboración con la ONG internacional española Manos Unidas. v. álvarez