La Ciudad Histórica de Santiago (2)

UN PLAN ESPECIAL de Protección y Rehabilitación tiene como finalidad regular los usos y las construcciones, tanto en el espacio público como en el privado. De esta forma establece los límites de la acción de los ciudadanos para construir o rehabilitar sus viviendas y locales comerciales así como los usos a los que pueden destinarlos. Para la protección crea un catálogo donde cada edificio cuenta con un nivel de protección para garantizar la salvaguarda del patrimonio edificado. Establece criterios para rehabilitar , intervenir en los edificios, determinando los materiales a emplear en interiores y fachadas, cableados por la fachada de los edificios, rótulos, banderolas...Determina y califica también los usos posibles de esos edificios. El plan detalla los procedimientos para tramitar una licencia, etc. Se aplica en un ámbito concreto, por eso no es un Plan General, que en nuestro caso es la Ciudad Histórica de Santiago.

Un Plan Especial no es un Plan de Emergencias, no es un Plan Estratégico y tampoco un Plan de Gestión. Estos planes citados son muy valiosos, seguro, pero los vecinos y comerciantes de la Ciudad Histórica coincidimos, desde hace tiempo, en que lo que urge es la revisión del Plan Especial vigente, el único plan con carácter normativo, que por obsoleto en muchos aspectos no contribuye a evitar graves problemas en la ciudad. Los vecinos y comerciantes queremos que el Concello realmente planifique, Que se concentre en regular los usos y las construcciones para resolver las disfunciones generadas a lo largo de los últimos veinticinco años estableciendo acciones y normas claras.

Esta opinión ha sido puesta de manifiesto en múltiples ocasiones, mediante artículos de prensa y a través de intervenciones en foros de opinión. También mediante entrevistas con las autoridades de las distintas corporaciones municipales que se han sucedido a lo largo del tiempo. Esta opinión siempre se ha presentado con vocación constructiva: diagnosticando los graves problemas que amenazan a Ciudad Histórica, aportando ideas y sugiriendo soluciones. Como muestra, quisiera reseñar algunos artículos de la asociación Compostela Vella. Uno dramático, “El casco histórico se desangra”( El Correo Gallego, 20/04/2016), señalando la despoblación como la enfermedad más grave, con diferencia, que aqueja a la ciudad histórica compostelana. También, “Compostela yonqui (El síndrome de Compostela II)”(El Correo Gallego, 06/11/2016), incidiendo en el daño causado por la hipertrofia del turismo. Y un tercero ilustrativo y constructivo, “El buen ambiente de la ciudad histórica” (El Correo Gallego, 12/01/2019), señalando la transcendencia del informe ambiental que debe contener el nuevo Plan Especial de la Ciudad Histórica.

También miembros de las asociaciones, a título personal, han participado en algún foro y han defendido su opinión, matizando los problemas que consideraban más acuciantes. Así, por ejemplo, D. Roberto Almuiña (en 2017 era miembro de la asociación de vecinos Compostela Vella y actualmente es presidente de la asociación de vecinos Fonseca) en su participación en una mesa debate, en el Ateneo de Santiago, el 4 de diciembre de 2017, defendiendo la necesidad de un Plan Integral parala ciudad histórica, remarcando que “o primeiro son os veciños “ y que existen problemas básicos sin resolver desde hace décadas (en algunas zonas, “para ducharnos temos que facelo por turnos pois si se aumenta a presión da auga rebentan as tuberías”). D. Roberto también señala, que os objetivos do Plan Especial de século XX, “protección do patrimonio construído, recuperación da centralidade da cidade histórica e da vocación económica e institucional, e impulso aos usos peatonales”, están en boa medida acadados. Pero también señala que los problemas del siglo XXI son otros diferentes. Hoy la Ciudad Histórica se enfrenta a la despoblación y a la omnipresencia de la actividad turística. La ciudad se enfrenta al reto de ser algo más que una zona de ocio, y nadie parece saber cómo lograrlo. Los políticos y los técnicos que mueven los hilos de la ciudad, ¿no tienen algo que decir?