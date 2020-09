“La cultura es un bien de primera necesidad, igual de valiosa que la sanidad y la educación”

Visitas Galicia esta semana, en un formato muy atractivo: la presentación del libro de Pablo Piñeiro y tu concierto. ¿Qué tenéis en común para que esta alianza cultural sea perfecta?

Yo creo que lo principal de esta alianza es la admiración mutua. Pablo ha puesto en pie un proyecto precioso que trasciende incluso a su propio libro y que tiene que ver con escuchar a las personas para poder compartir emociones y generar un debate alrededor de ellas. Las canciones, al fin y al cabo, forman parte de ese universo, pues ponen palabras y notas a esas emociones... Tengo muchas ganas de disfrutar de estos días con el público gallego.

Vas a repasar éxitos por los que eres tremendamente conocido. ¿Te ves, en cierto modo, obligado a repasarlos?

No, para nada. Esas canciones forman parte del imaginario colectivo. Marcaron una generación y estoy muy orgulloso de haberlas dado a conocer. Es una suerte, diría yo.

¿Qué precio has tenido que pagar para trabajar con libertad y hacer aquello que te gusta?

Pues, he tenido que renunciar a muchas cosas, lógicamente, como todo el que quiere salirse del camino que parece que le viene marcado. Para empezar, dejar mi ciudad natal, Málaga, con poco más de veinte años... A partir de ahí, un mundo.

Tienes tu propio sello discográfico, tu productora, has sido director de teatro, te animas con los cortos. Eres una persona poliédrica... ¿que se siente lo suficientemente reconocida?

Hay muchas cosas que hago porque es lo que me pide el cuerpo, no para que vengan a decirme lo bien que lo hago... Si esperas eso en cada paso que das, la realidad puede ser muy frustrante. Prefiero comprometerme con lo que hago e ir subiendo escalones a mi ritmo. Y si hay que bajar alguno, se baja.

Para ver un producto de calidad en televisión, ¿hay que irse a plataformas de pago?

No, para nada. Las televisiones generalistas hace tiempo que se pusieron las pilas y dejaron de hacer productos de ficción blancos para toda la familia, digamos. Antes era así, era lo que había. La familia se reunía alrededor de la televisión durante el prime time y tenías que gustar a la abuela y al nieto a la vez. Hoy se permite más riesgo, y se agradece. Un ejemplo que te sonará: Fariña.

Comenzaste a estudiar Biología, pero lo tuyo era ser actor. ¿Qué importancia le das a la formación que has recibido?

Mucha. Considero que la formación te ayuda a muchas cosas, esto es evidente. Pero una de las principales y la que me gustaría destacar es que te ayuda a saber si realmente es lo que quieres hacer en la vida... A mí me encanta la biología, pero me di cuenta al empezar a estudiarla de que no era para mí y tuve la suerte, esto es importante, de poder estudiar algo que realmente me enamoró, Arte Dramático.

La cultura, de la que tú eres un gran defensor, parece que siempre está en crisis... Pero ahora con la pandemia, más. Digamos que vosotros no podéis teletrabajar...

Bueno, algunos sí que podemos. Debemos. De hecho yo lo hago bastante para gran parte del trabajo que luego el público no ve... Pero, es cierto, necesitamos el contacto con la gente, esa es la clave de todo y hemos sido los primeros en parar y somos los primeros en vernos afectados cuando se reducen el número de personas en las reuniones y aforos... Hay que quejarse, por supuesto, y salir a la calle y organizarnos como sector para conseguir cosas. Y también hay que reinventarse en nuevos formatos y fórmulas para llegar a la audiencia. Esto no nos puede parar. Aparte, lo que dices, estamos siempre en la cuerda floja. Esa capacidad de vivir en la incertidumbre debe servir para algo bueno, digo yo.

De todos modos, está claro que hay que priorizar, y ante la sanidad, investigación y educación... parece que poco más se puede hacer. ¿Qué crees tú?

Creo que la cultura es un bien de primera necesidad, igual de valiosa que la sanidad y la educación. Nos ha salvado de muchas cosas en la pandemia, no me cabe duda.

Y para terminar, Fran, ¿cómo te definirías?

Un tipo de Málaga, bastante normal, que se conforma con poco, y al que le gusta mucho comunicarse con la gente a través de lo creativo...