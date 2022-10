La Diócesis recupera un valioso libro del s. XVIII que estaba a la venta en Sabadell

··· Cuando ayer trascendió la recuperación del ‘Manuscripts, manuscrito, Santiago de Compostela, Socastro San Pedro de Herbogo, 1786’, tras una denuncia ante la Policía Nacional del Arzobispado de Santiago, a no pocas personas les vino al recuerdo el controvertido suceso del robo del ‘Códice Calixtino’. No creen los investigadores que en el caso de esta obra del siglo XVIII haya ocurrido lo mismo. Es poco probable que se haya tratado de un robo, sino más bien de una pérdida. “Es frecuente que las parroquias pierdan patrimonio con el paso de los siglos”, señalaba ayer a este periódico un veterano párroco, antes de apuntar que “casi nunca estas pérdidas son voluntarias, pero a veces la Iglesia ha vendido propiedades, casas parroquiales u otros inmuebles, en cuyo interior había obras como la encontrada en Sabadell o mismo piezas de orfebrería”. Al respecto, recordaba que “las tiendas de antigüedades están llenas de obras de arte o literarias que algún día pertenecieron a la Iglesia. Ello no quiere decir que sean robadas. Algunas se han vendido y otras se han perdido”.