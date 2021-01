La enseñanza de un monaguillo

UN MONAGUILLO en activo en la iglesia del Monasterio de San Pelayo ha defendido el día 8 de enero en la Universidad Complutense de Madrid la Tesis Doctoral titulada Iconología de la liturgia cristiana medieval. En su desarrollo, a lo largo de una introducción, para enmarcarla en la Historia del Arte y señalar los objetivos y la metodología, presenta las dimensiones de la liturgia del Medievo, desde la Historia del Arte. Va explicando los términos de liturgia y paraliturgia, devoción y religiosidad popular, y concreta todo esto en su uso en la Edad Media. Trata también de los tiempos y de los espacios sagrados. Concluye la introducción insertando cuanto puede ese estudio de la liturgia medieval, en las metodologías de la Historia del Arte.

Al entrar ya de lleno en la Iconografía de la Liturgia Medieval, va estudiando las imágenes y los rituales litúrgicos, las personas y los ritos que llevaban a cabo, y la iconografía ritual en las celebraciones eucarísticas, así como las imágenes de los otros sacramentos.

Después de un capítulo sobre la liturgia medieval como Patrimonio Cultural, presenta sus conclusiones y las perspectivas de trabajo, partiendo de las bases que ha ido presentando. Hace además un estudio muy profundo de fuentes, y recoge una abundante y selecta bibliografía. Al final de su tesis, muestra figuras e imágenes, señalando su procedencia, y una larga selección de láminas, indicando su sentido y el lugar en donde se encuentran esas obras.

La defensa ha sido ofrecida de modo telemático. Ha durado bastante más de cuatro horas, cosa que, a cuantos hemos defendido la tesis en universidades europeas de prestigio, nos ha resultado una duración altamente exagerada. En la del día 8, el presidente habló más de tres cuartos de hora, sin que, a pesar de ello, sus aportaciones sirvieran para mejorar lo que había ofrecido el candidato al doctorado. Contrastaba con la intervención del que fue presidente en la defensa de mi tesis en la Universidad Gregoriana de Roma, el Padre Luís Ladaria (hoy máxima autoridad en la Congregación para la Doctrina de la Fe), quien, quizás por su exquisito conocimiento del tema, no superó los cinco minutos. En la tesis de Ángel Pazos también le sobraron minutos al secretario del Tribunal, empeñado como el presidente en buscar en la exposición del candidato huecos vacíos, en lugar de analizar las enseñanzas que ofrecía.

Por su parte, las profesoras italianas que intervinieron demostraron una exquisita elegancia y una gran categoría: hilvanaron las ricas ideas expuestas por el aspirante, con sus profundos conocimientos en ese ámbito, para valorar adecuadamente el proyecto presentado.

La réplica del aspirante al doctorado ha sido sublime. No creo que a los profesores de la Complutense arriba citados les fuera fácil responder en un turno de réplica. Cuantos conocemos un poco el ámbito de esa tesis, veíamos que no se desenvolvían con mucha soltura en él. Yendo un poco más allá, diría yo, de modo semejante a lo que otros ya manifestaron, que el dar prioridad a la ideología no hace avanzar el estudio científico.