“La historia oculta de Santiago hace que sea una de las ciudades más bellas del mundo occidental”

¿Es Santiago una ciudad críptica que requiere abrir bien los ojos para descifrarla?

Te contestaría con las palabras de Italo Calvino sobre las ciudades históricas que cito en el libro Arquitecturas debuxadas. Compostela, donde dice estar “construidas, como los sueños, de deseos y de miedos, de perspectivas engañosas donde toda cosa esconde otra”. Todo en Compostela es misterioso y debemos abrir mucho los ojos, la mente y el espíritu para empezar, solo empezar, a comprenderla en toda su complejidad. Porque detrás de cada puerta siempre se abre otra aún más interesante.

En el prólogo del libro que cita, el que fue alcalde de esta ciudad Xeraro Estévez, también arquitecto, dice: “A catedral e a cidade aparecen ao fin como un compendio de arquitecturas solapadas nun impoñente palimpsesto, un condensado da historia que debemos seguir descifrando”. ¿Qué esconde Santiago de Compostela?

Xerardo lo sabe casi todo de Santiago y aun así... tiene sus dudas como ves. Me atrevo a decir que Santiago esconde la historia de tantos creadores que dejaron su huella en esta ciudad, una historia de éxitos y fracasos. El ocaso del barroco y la caída en desgracia del gran Ferro Caaveiro en su lucha contra el neoclasicismo emergente, o el triste final de Charles Lemaur que se suicida después de legarnos el maravilloso pazo de Raxoi, o la precoz genialidad y la tumultuosa vida de Andrade, el más grande de los arquitectos gallegos... Detrás de cada telón urbano hay muchas historias humanas que han construido esta ciudad y le han proporcionado su carácter. Merece la pena introducirse con curiosidad en toda esa historia oculta que hace de Compostela una de las ciudades más bellas y complejas del mundo occidental.

En la exposición ‘Arquitecturas debuxadas. Compostela’, disponible en el Museo das Peregrinacións hasta el 28 de febrero, ¿el visitante descubre una ciudad que desconocía, a pesar de vivir en ella?

He intentado, en estos casi 60 dibujos, proyectar una mirada diferente y muy emocional sobre algunos edificios de Compostela fijando los detalles que enfatizan y distinguen esas arquitecturas. Esos detalles que pasan a menudo desapercibidos en el conjunto para, así, contribuir a una reflexión más pausada sobre cada edificio.

Como el peregrino inquieto que quiere profundizar un poco más en el conocimiento de la ciudad o el ciudadano de toda la vida de Santiago que se asombra cada día de tanta belleza que tiene a su alcance y que la costumbre hace que pueda pasarle desapercibida. Para esto hace falta reinventarse un poco, disfrutar otra vez de lo cotidiano descubriendo cada día una nueva maravilla.

¿Cuáles de estos detalles destacaría entre sus dibujos?

Por ejemplo, el que hice de la impresionante cornisa del Hostal de los Reyes, una magnífica pieza labrada maravillosamente y que mide 1,70 metros de altura, o los espectaculares cañones de agua, las gárgolas de la Casa del Cabildo, que vuelan 2,5 m sobre Platerías y pesan casi dos toneladas. La verdad es que disfruté mucho con estos dibujos tan complejos.

¿Puede explicarme la técnica que utiliza en sus dibujos?

La técnica es sencilla, un simple lápiz muy fino, 0,5 mm, así dibujo todo sobre papel de acuarela. Al acabar con el grafito, las imágenes requieren notas de color y luz que le proporcionan los cielos en tonos de acuarela cambiantes, anaranjados, azules o violáceos y amarillos. Sobre ellos utilizo caligrafías que no significan nada pero que evocan la mirada literaria que quiero volcar en cada imagen.

Ha dibujado más ciudades gallegas. ¿Qué tiene de especial Santiago ?

Santiago es una ciudad distinta porque pertenece al mundo. En uno de los dibujos de esta exposición (fachada do esconce), hay una reflexión sobre el paso del tiempo y como este hecho afecta a los edificios históricos arruinándolos lenta pero inexorablemente. En Santiago, creo que ese deterioro se debe también a una obra humana, al paso de tanta gente, de tantos peregrinos a lo largo de siglos por ese mismo lugar. Te parecerá exagerado, pero en Santiago hay que creer en algo inmaterial y muy profundo que se esconde en cada piedra de la ciudad. Eso la hace diferente a todas las demás.

Es un arquitecto, pero también un artista en el sentido amplio de la palabra. ¿Es posible definirlo como un arquitecto sentimental?

Creo que todo arquitecto debe serlo en cuanto tiene que proyectar sobre su obra sus sentimientos y su estado emocional, pero siempre al servicio del usuario, ya que es él el que finalmente sufrirá o disfrutará de tu obra. Creo que esto implica no dejarse arrastrar por las modas o los egos personales que llevan a fracasar tantos proyectos. En mi caso, la obra pública siempre me ha interesado como el lugar donde hay un mayor respeto por tu trabajo, lo que significa por tus sentimientos y tu visión personal para entender y afrontar un proyecto de arquitectura que, no olvidemos, es siempre una gran responsabilidad social.

¡Me entusiasman sus proyectos de obra nueva, sobre todo las viviendas! Tienen algo especial, no son todas iguales. Porque aunque hay que tener un estilo, ahora abundan las casas sin personalidad, frías...

Muchas gracias, María, y te doy la razón. Mi obsesión al construir una vivienda, tanto pública como privada, es, como te dije antes, la satisfacción de la señora o el señor que va a sufrir o disfrutar durante gran parte de su vida de esos espacios que diseñé para ellos. Intento desde hace muchos años alejarme de los cantos de sirena de las modas. Las detesto a pesar de parecer desfasado, pero a muchos jóvenes arquitectos muy dotados les conducen a servidumbres que,al final, se traducen en proyectos muy estéticos pero vacíos y muy alejados de las necesidades reales de la gente, de las palabras:escala apropiada, intimidad, protección o confort, que son conceptos muy simples que definen finalmente el estar a gusto en tu espacio vital. Yo he conocido a una persona al que su casa, el hecho de habitarla, le llevó a la infelicidad. Créeme.