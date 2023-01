La huella del más valiente

Hay una calle Gallinato en el barrio sevillano de San Bernardo, que debe su nombre a un personaje gallego que es histórico y también literario. Participó en la reconquista de la ciudad de Sevilla reinando Fernando III el Santo y fue protagonista en el Conde Lucanor.

Se llamaba Lorenzo Suárez Gallinato y fue considerado el caballero más valiente de su tiempo. Un tiempo en que proliferaban las justas, las historias de épica caballeresca y también un tiempo de trovadores y cantigas. Es la época de mayor importancia en la península del galaicoportugués, lengua romance que usarían Martin Codax, el Rey Alfonso X o el Rey Don Dinís.

Era primo del arzobispo de Santiago Juan Arias, el del Castillo de la Rocha Forte conocido también como de los Churruchaos.

Personaje importantísimo en la conquista de Sevilla, Juan Arias acampó con sus tropas cerca del Tagarete en el actual Parque de Maria Luisa. Aquella acción tuvo carácter de Cruzada y en ella participaron 14 prelados. También acudieron Maestres de las Órdenes Militares como Pelay Correa que tiene una calle en el barrio sevillano de Triana, y Caballeros portugueses, franceses, genoveses, navarros, aragoneses, así como milicias concejiles de las grandes ciudades.

El pontevedrés Pay Gómez Charino marino, poeta y trovador, fue según algunos el que rompió las cadenas del puente de las Barcas que unían Triana y la Torre del Oro y que permitió la definitiva conquista de la ciudad; aunque quien mandaba la flota era el Almirante Bonifaz y esas cadenas están en Laredo.

Lorenzo Suárez fue compañero de armas de otro importante personaje, Garci Pérez, al que Sevilla recuerda en la Puerta de Jerez con esta leyenda: “Hércules me edificó / Julio Cesar me cercó / de muros y torres altas / y el Rey Santo me ganó / con Garci Pérez de Vargas”.

Además de ser un personaje real, Gallinato también está en la literatura. Don Juan Manuel, nieto del Rey Fernando III, le dedica unos cuentos en el Conde Lucanor, cuentos moralizantes que se escribieron entre 1331 y 1335.

Uno de ellos, el cuento XV se titula “De lo que aconteció a D. Lorenzo Suárez en la cerca de Sevilla” y se refiere al asedio a la ciudad previo a su reconquista. Tres caballeros cristianos se disputan frente a las puertas de Sevilla quien es el mejor. Son Lorenzo Suárez Gallinato, Garci Pérez de Vargas y un tercero. Los tres llegan a caballo hasta las puertas, las golpean desafiantes con sus lanzas y vuelven grupas despacio.

Heridos en su orgullo, los moros salen en tropel tras ellos. Al verse perseguidos, los tres caballeros frenan y los encaran. Cuando están cerca, uno de ellos sale a su encuentro y los otros dos, Lorenzo Suárez y Garci Pérez, se quedan quietos. Cuando se acercan más, Garci Pérez se va también hacia ellos y Gallinato sigue quieto esperando hasta ser atacado, momento en que se mete entre ellos y realiza grandes hechos de armas.

El Rey reunió a sus mejores hombres para dirimir la disputa y se decidió que el primero atacó por vergüenza y falta de serenidad. El segundo fue mejor, pero Gallinato fue el único que dominó el miedo y esperó tranquilo a que los moros le atacaran. Don Juan Manuel se decanta por Gallinato como el más valiente y mejor caballero.

Como todos los cuentos del Conde Lucanor, éste, también tiene su moraleja: “Movidos por el temor, no decidáis atacar, que siempre sabe vencer quien siempre sabe esperar”.

Aparece citado con detalle en el Repartimiento de Sevilla hecho por Alfonso X el Sabio en 1253, obra del siglo XVI de Gonzalo Argote de Molina. Ahí también se hace mención de sus sobrinos, emparentados con el importante linaje pontevedrés de los Churruchaos y Dezas.

Se le cita igualmente en los Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla que escribió Diego Ortiz de Zúñiga en 1677. En ellos se afirma que fue enterrado en la Capilla de la Magdalena de Sevilla junto a un hijo suyo.

En la actualidad el apellido Gallinato, que está en las genealogías de la Fundación Medinaceli, sólo se conserva en Sevilla y Huelva.