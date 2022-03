El cantante compostelano Roi Méndez inició ayer la primera etapa de la iniciativa Instagramers no Camiño, en su segunda edición. Con él se encuentran su compañero de Operación Triunfo Luis Cepeda, la actriz Cristina Castaño y los influencers Natalia Maquieira, la mosense Tamara García Romero y Xurxo Carreño. Arrancaron ayer de Ourense con rumbo a Cea, completando un tramo de 21 kilómetros.

Roi Méndez atiende a EL CORREO mientras peregrina y cuenta que es la primera vez que hace el Camino de Santiago, pese a haber vivido muchos años cerca de la Catedral. “Llevo mucho tiempo queriendo hacerlo, pero entre una cosa y otras no tuve la oportunidad”,, explica, antes de añadir que ahora, “que vivo en Madrid, echo más de menos Galicia”. Confiesa que está “muy contento”, por la oportunidad que le da esta iniciativa “para hacer el Camino con motivo del Año Xacobeo”.

Sello gallego. Para el artista es “un honor que hayan contado conmigo para esto”, y a la vez siente “un poquito de responsabilidad; pero si contaron con este equipo es porque entiendo que confían en el contenido que subimos habitualmente”.

Con esto, lo que se pretende es “enseñarles día a día a nuestros seguidores lo que experimentamos, teniendo en cuenta que es un público bastante joven y muchos son de fuera de Galicia. La idea es animar a los jóvenes para que vivan esta aventura”, indica, antes de reconocer que “yo de momento poco puedo hablar, porque la estoy empezando”.

Entre risas, el compostelano dice que espera aguantar hasta el final y llegar a la capital gallega de una sola pieza: “A lo mejor me lesiono, pero no creo; porque está siendo agradable y tenemos muchas facilidades”. Además, por ahora “parece que no va a llover, está bastante claro; y este tiempo en Galicia siempre se agradece”. Mientras camina, Roi confiesa que este año volverá a hacer el Camino, aunque la próxima vez será en bicicleta.

Acercar el camino. Estos influencers saben que no van a descubrir nada que no se haya contado, pero Méndez declara que “vamos hacer una buenísima narración de lo que estamos viviendo y vamos a vivir”. Subraya que “más allá de generar un impacto en un gran número de personas, es importante la forma de calar en ellas; es decir, que les apetezca”. “No es tanto que lo vea la gente, sino intentar convencerla”, sentencia el cantante.

El polifacético Roi comenta que “mi comunidad en Instagram es muy agradable, me siento muy cómodo”. Detalla que “es un rincón donde me siento muy seguro a contraposición de Twitter, que es un poco más selva; pero en Instagram me apoyan, les voy contando mis cosas y suelen ser bastante respetuosos. Eso para mí es un regalo”, señala.

Mientras que el compostelano va peregrinando, dice que a lo mejor no encuentra las mejores palabras, pero su intención es la de narrar “todo de la manera más natural posible. Además, tengo la suerte de estar bien rodeado y nos retroalimentamos entre todos. A lo mejor hacemos alguna cancioncita. Al final hay que ser uno mismo y mostrar el Camino como lo sentimos”.

En las redes. El exconcursante de Operación Triunfo confiesa que “ahora analizo mucho más todo lo que subo a las redes. Antes era más espontáneo, y perder esta espontaneidad me da rabia, porque antes era más inocente”. Añade que “decía lo que pensaba con más frecuencia y ahora, para evitar conflictos, intento tener más cuidado”.

Aunque sabe el poder que tiene a la hora de influir ante sus seguidores, expresa que “hay que intentar que las críticas no te afecten, pero sin perder tu esencia”. Es un consejo que le dieron y lo tiene muy en cuenta para no perderse entre el mundo virtual y el real.

Los protagonistas de esta campaña utilizarán los hashtags #GaliciaDestinoSeguro y #CamiñaAGalicia, para contar todo lo que les va ocurriendo, mientras disfrutan de anécdotas y risas, en esta peregrinación hacia la tumba del Apóstol para promocionar el Año Santo.