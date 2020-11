La incoherencia predomina entre ferrocarriles “en lata” y estaciones con distancia

Difícilmente puede explicarse cómo a día de hoy, tras la que está cayendo por culpa del covid-19, los trenes de Renfe continúan al 100 % de su aforo, pero aun más complicado es dar con la respuesta a este interrogante: ¿Por qué no hay distanciamiento dentro de los vagones, pese a que sí existe en las banquetas presentes en las estaciones gallegas?

Fuentes de la operadora, encargada de prestar el servicio de transporte de viajeros y mercancías en España, apuntan que se ajustan las directrices del Gobierno y las autoridades sanitaria que, hasta ahora, no han visto necesario recortar la capacidad de los ferrocarriles.

“Empezamos con un cupo del 30 %, después se nos permitió que este aumentase al 50 % y finalmente se cambió, dejando que los ferrocarriles pudiesen ir completos siempre que la gente fuese provista de mascarilla”, apunta la compañía.

Todo ello a pesar de que en agosto se publicaba un estudio, elaborado conjuntamente por la Academia China de Ciencias, la Academia China de Electrónica y Tecnología de la Información y el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, que demostraba mayores tasas de contagio por covid-19 en los ferrocarriles, analizando esta exposición con relación a distintos factores temporales y espaciales.

En este sentido, su autor principal, Shengjie Lai, evidenciaba que era necesario reducir la afluencia en estas zonas, realizando además controles de temperatura y promoviendo medidas higiénicas entre los pasajeros, quienes tienen más posibilidades de contraer el virus (un 3,5 %) si viajan pegados a una persona contagiada, según la investigación.

En la actualidad, desde Renfe justifican que no deciden “cuál es el aforo que debe haber”, limitándose a “aplicar la normativa que está en vigor”. ¿Por qué entonces en los exteriores sí se mantiene la separación entre asientos? “Las estaciones no las gestiona Renfe sino Adif, pero es un poquito contradictorio, no cabe duda”, indica esta fuente.

La ausencia de distanciamiento en el interior de los coches, sumado al aumento de casos positivos por covid-19, está haciendo que determinados pasajeros lleguen a plantearse utilizar este medio de transporte ante sus “pocas garantías”.

Para Martín Sotelo, que realiza un viaje (ida y vuelta) desde Lalín hasta Pontevedra diariamente, “non é moi normal que esté a ocurrir isto”, explicando que cuando cogió el tren por la mañana “estaba prácticamente cheo e tiña xente a todos lados”.

El gallego pensó en cambiar éste por el autobús, opción que le transmite más seguridad (además de ser más económica), aunque finalmente la desechó por razones logísticas.

En oposición a este pensamiento, Noa Villar, estudiante de Santiago que se desplaza en ferrocarril rutinariamente, manifiesta que “o que acontece nos trenes pasa en calquera transporte público agora mesmo, vas con todo o mundo”.

La pasajera considera “un pouco inútil” tantas medidas en determinados sitios (como por ejemplo, discotecas o bibliotecas, u otros establecimientos) si no se aplican de forma globalizada en el resto de espacios bastante transitados. “También es un poco incoherente que dentro vayamos juntos y fuera este todo delimitado, pero es lo que hay”, señala Villar con resignación.

Miriam García, que también ocupa una de las plazas del Media Distancia A Coruña-Vigo cada día, tampoco logra entender esta discordancia. “Non ten ningunha explicación, dentro deberían estar máis separados que fóra porque no exterior corre o aire mentres no interior estamos case encerrados”, argumenta la viajera, que necesita coger esta vía al ser el método más rápido para llegar a su destino.

“A verdade e que sempre utilizo este transporte publico e aquí no tren sentinme un pouco incomodada porque ao principio a xente ía moi pegada cando pensaba que se manterían as distancias” relata esta joven que durante estos meses ha visto hasta a gente comiendo.

Por su parte, desde Renfe recuerdan que se están extremando las medidas de seguridad dentro de los trenes, poniendo dispensadores de gel hidroalcohólico y desinfectando su interior, además de aumentar la limpieza. En esta línea, la operadora destaca tener la certificación de AENOR, que respalda las medidas establecidas en los trenes Ave, Alvia, Euromed, Intercity y Avant, frente al contagio de covid-19, un paso más dentro del programa que desarrollan: Objetivo Tren Seguro.