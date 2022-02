PERTENEZCO a las clases pasivas de la administración porque el 31 de agosto de 2019 me jubilaron obligatoriamente por tener 70 años de edad, justo el día que cumplía 48 como profesor de Educación Secundaria, habiéndome convertido antes en el de más antigüedad en dicho cuerpo. Habían quedado atrás casi medio centenar de años ejerciendo como profesor de Geografía, Historia e Historia del Arte en diversos centros educativos de Galicia y de Suiza, como el Rosalía de Castro y Arzobispo Xelmírez de Santiago, el Ramón María Aller de Lalín, los Centros de Bachillerato a Distancia de Ginebra, San Gall y Vigo con sus aulas penitenciarias de Vigo y Pontevedra incluidas, y por último, desde 1996 en el IES de Ames en Bertamiráns.

Cuando hago referencia a que mi jubilación fue obligatoria, es porque se realizó contra mi voluntad. Desde el 20 de enero de 2014, fecha en la que cumplía 65 años, la edad establecida de aquella para la jubilación, la Consellería me fue prorrogando la permanencia en el servicio, año a año, tras petición previa y los pertinentes informes de la Inspección Educativa, pero a partir del 20 de enero de 2019, al cumplir los 70 años, solo me permitieron terminar el curso que oficialmente sucedió el 31 de agosto.

Como mi deseo era seguir ejerciendo mi profesión de docente, presenté Recurso Contencioso Administrativo contra la decisión de la Administración Educativa, pero lo perdí y fui condenado al pago de las costas y sobre todo, y esto fue lo peor, abandonar una actividad que adoraba y que más que una profesión se había convertido en una auténtica pasión. De nada sirvieron mis argumentos sobre el derecho al trabajo, establecidos por la Declaración de los Derechos Humanos y por nuestra Constitución, que en ninguno de los dos casos determina que se pierde al cumplir determinada edad, ni la referencia a que la jubilación forzosa por razones de edad no existe en numerosos países de nuestro entorno cultural como Inglaterra, Estados Unidos y Gran Bretaña, ni que aunque exista un tope legal para la actividad laboral, la ley puede ser injusta y como yo creo, inconstitucional (de hecho el tope se ha modificado) ¿Sería legal que un gobierno estableciera una Ley que impidiera seguir conduciendo automóviles a partir de una determinada edad?

Para mí, NO. Sí lo serían unas pruebas que determinarían que se está en condiciones de seguir conduciendo, como los controles que me fueron realizando a mí año a año en la práctica docente desde que cumplí los 65 hasta que alcancé los 70, momento en que se me retiró de ella por la razón de tener esa edad.

Dejando a un lado la arbitrariedad constitucional que considero se cometió, quiero hacer otras consideraciones sobre este tema para ver si pudieran subyacer distintas razones que le dieran a legisladores y jueces justificaciones para imponer esta norma.

Como está claro que la que se me aplicó a mí no fue la falta de capacitación porque no hubo pruebas ni informes pedagógicos, indagué entre todas las posibles, pero no encontré ninguna razonable. La razón económica no pudo ser, ya que estamos cansados de escuchar la letanía de que con el creciente incremento del número de pensionistas está desapareciendo la hucha de las pensiones constituida a finales de los 90 para darle sostenibilidad a este sistema de retribución de los jubilados, y de que cada vez se ciernen más dudas sobre su viabilidad para un futuro no muy lejano; mi jubilación forzosa y la de otros muchos no solo no aliviará esta situación, sino que contribuirá a agravarla.

Tampoco pudo ser la laboral, es decir, encontrar una ventaja con estas jubilaciones obligatorias para la creación de puestos laborales, porque mientras a mi que quiero seguir trabajando me lo impiden, otros que quieren dejar de hacerlo no se les permite, lo cual imposibilita que puedan ocupar sus puestos otros nuevos trabajadores. Pero, además, aunque esto último no sucediese, no debemos engañarnos, la ignorancia combinada con los engaños electoralistas han transmitido a los más jóvenes la falsa idea de que el mundo laboral es como una pecera rígida en la que para que entren unos peces tienen que salir otros.

Juan A. Herrero Brasas, profesor de Humanidades en Saint Louis University y presidente de la ONG Edad sin fronteras, defiende que contrariamente a la citada teoría de la pecera rígida, la economía es como un globo, cuantos más estén en él más se expande y más beneficios reporta para todos. Precisamente es en los países sin jubilación obligatoria por edad, en donde menos paro juvenil hay. Estados Unidos abolió y prohibió por ley la jubilación obligatoria por edad en 1986. Canadá hizo lo mismo poco después, así como Gran Bretaña y otros países.

Las razones psicosociales tampoco pueden estar detrás de esta condena a la improductividad permanente a partir de una edad arbitraria de jubilación a personas con un grado óptimo de energía y con deseos de mantenerse en su puesto de trabajo. Los expertos opinan que produce un efecto profundamente negativo y depresivo a un considerable número de ellas provocándoles una sensación de inutilidad que para algunos se convierte en el equivalente social de la muerte y en la práctica contribuye a acelerar la real de muchas de ellas.

Sinceramente como no encuentro razones que la justifiquen, además de arbitraria, la jubilación forzosa por razones de edad la considero una insensatez.