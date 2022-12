La lentitud en los trámites dificulta el impulso de la zona vieja de Santiago

Que los problemas diarios de la sociedad avanzan a una velocidad infinitamente superior a la maquinaria administrativa es una afirmación por todos sabida, pero que no deja de sorprender cada vez que se se producen casos de este tipo. Así, una de las principales cargas que acusa el Concello de Santiago en los últimos años es la lentitud para tramitar licencias, con hasta un año de espera para cualquier actuación. Si ya a nivel particular, esta cuestión produce quebraderos de cabeza para aquellos que quieren llevar a cabo una construcción, en el tema empresarial, con las consiguientes inversiones iniciales, todavía es peor.

En esta línea, el precintado de Cacao, el nuevo local de As Orfas, ha dejado claro de nuevo que los trámites burocráticos no siempre acompañan los deseos de los empresarios. De este modo, atendiendo a las explicaciones de Raxoi, los dueños del establecimiento abrieron su negocio sin contar con toda la normativa aprobada. La cuestión es: ¿cómo sucede esto tres semanas después de que abriesen sus puertas por todo lo alto?

Sin duda, las formas no han sido las mejores, puesto que el expediente de disciplina urbanística ha tardado demasiado en llegar, siempre y cuando su razón esté supeditada a los motivos señalados: carecer de licencia de apertura, ni título habilitante para ejercer la actividad económica, además de no disponer de informe alguno que solvente los requerimientos que solicitó Raxoi a finales de agosto.

Atendiendo a este aspecto, así como a las dos denuncias que pesan sobre el local por parte de vecinos, según cita el Gobierno municipal, todo hace indicar que se trata de un asunto de gran calado. Sin embargo, los propietarios defienden que se tratan de alegaciones técnicas menores, fruto del retraso en las concesiones administrativas, por lo que todavía no han revisado la documentación que ellos presentaron.

De este modo, por un motivo u otro, queda patente la problemática compostelana. Considerando las razones de la parte institucional, resulta complicado entender que una empresa pueda iniciar su actividad y mantenerla durante tantos días sin contar con todos los trámites, estando además en un lugar tan céntrico y contando con tanta publicidad.

Por su parte, en lo relativo a la defensa de los inversores, resulta llamativo que después de llevar a cabo la obra desde junio 2021, o lo que es lo mismo, durante un año y medio, con los consiguientes esfuerzos económicos que eso conlleva, que todavía falten trámites por cumplir tras tanto tiempo.

En todo caso, tal y como han apuntado muchos internautas en las publicaciones sobre este tema, existe una queja general por la tardanza en los trámites administrativos, lo cual complica el resurgir de un casco histórico al que le sobran bajos comerciales y edificios vacíos. La imagen mostrada, con un establecimiento que intenta dar vida a la principal arteria comercial de la Almendra, cerrado tras abrir, sin duda, no es la mejor para un entorno que ha perdido buena parte de su esencia.

PROBLEMAS, A LA INVERSA, POR culpa de lOS TEDIOSOS TRÁMITES. Esta conocida situación que vive la capital gallega no siempre juega a favor del Concello, sino que a veces es presa de la tediosa maquinaria administrativa, una cuestión que aprovechan ciertos propietarios para no realizar actuación alguna, mientras se introducen en continuas alegaciones y recursos, dejando avanzar el tiempo.

Este es el caso de dos famosos edificios de la zona vieja de Compostela, como son el Pazo de los Irlandeses y la Sala Yago, dos construcciones históricas y emblemáticas que acusan el paso del tiempo y que, sin remedio alguno, están en grave riesgo de derrumbe, todo ello ante la imposibilidad de meterles mano con rapidez.

En esta línea, Raxoi ha presentado numerosos expedientes contra estos inmuebles, con el objetivo de que se rehabiliten, con la amenaza de un posible embargo de los bienes. Sin embargo, con mínimas operaciones que no solucionan nada, todo sigue igual: una panorámica muy triste de la capital gallega.

Teniendo en cuenta estos motivos, en el caso del antiguo colegio de la Rúa Nova, lo último ha sido la colocación de un plástico por posibles desprendimientos, unas caídas que no tendrían que suceder si se reparase la cubierta, tal y como se ha demandado por Raxoi desde hace más de un año.

Asimismo, tal es el punto de afectación de la lentitud en los trámites que, en este último caso, la inacción no afecta sólo a la propiedad, sino que impide que Ámboa, una tienda mítica de la ciudad, no pueda ejercer su actividad desde el pasado lunes 24 de octubre. Por ello, el casco histórico ya no sólo adolece de la falta de interés en él, sino que la velocidad de las Administraciones tampoco ayuda a que pueda revivir.