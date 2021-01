La liberación de los oprimidos

EN NUESTRA SOCIEDAD no deja de hablarse de igualdad: todos tenemos que ser iguales... Así, incluso se trata de que todo sea unisex...; y, si hay un rector de la Universidad, con los estudios adecuados, se dice en diversos ámbitos que no tiene por qué no serlo otro que no tenga esos estudios... Por otra parte, al tiempo que se ve con malos ojos a quien disponga de una mansión para vivir, si quien lo afirma consigue situarse bien, no deja de adquirir otra semejante...Todo es fruto de los criterios que se sigan: los celestiales, o los terrenos...

El pasaje evangélico de esta tarde y de mañana, nos presenta a Jesús enseñando con autoridad moral, una intervención bien distinta de la que solían tener los escribas. Este hombre, con esa autoridad, quiere liberar a los oprimidos. ¿Y qué persona podía estar más oprimida que un poseído por un espíritu impuro? Jesús acoge al poseído y se enfrenta con el diablo, mandándole salir de él. El espíritu impuro retorció cuanto pudo al poseído, y lo abandonó. La gente se queda admirada, al ver las obras de Jesús, que liberaba del príncipe del mal a las gentes, y las dejaba en condiciones de servir a Dios y a los demás.

San Pablo se dirige a los Corintios, deseando que estén libres, para servir a Dios. Se apoya en la situación que vivía aquella comunidad cristiana: si los miembros de ella se encontraban libres, ejercían cometidos de servicio a los más necesitados, dando así gloria a Dios. En cambio, al estar casados, se encontraban divididos, al tener que preocuparse de las cosas de su esposo o de su esposa. San Pablo nos mueve de ese modo a desligarnos de preocupaciones terrenas, incluso de las más legitimas, de modo que, utilizando criterios celestiales, sirvamos libremente a los que más lo necesiten, dando así culto a Dios.

El libro del Deuteronomio, del que se extrae la 1.ª lectura de la Misa, nos muestra la promesa divina de suscitar de la descendencia de Jacob un profeta semejante a Moisés, al que deberán escuchar. Así se pronuncia la voz que resuena de lo alto en el Tabor, mostrando su cumplimiento en Jesús: ¡Escuchadle! El propio Dios pedirá cuentas a los profetas falsos –por no proclamar su palabra–, y a quien no cumpla lo que Dios le indique. El cumplimiento de la palabra de Dios es fuente de libertad y de verdadero amor.