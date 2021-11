La mayor de las desgracias cayó sobre una familia muy conocida y querida

Los delirios que podría haber padecido Manuel Antonio nublaron una realidad que negaba. Sin embargo, acabó recordando los hechos tan tristes que se habían producido en la finca familiar, y que había dejado a cinco personas huérfanas de padre, entre ellos, él mismo. El primer día que el agresor había pasado internado en Conxo, en la madrugada del 21 de agosto, tras la confesión de los hechos, al parecer, pasó la noche en una situación de calma aparente, probablemente aún no era consciente de la atrocidad que acababa de cometer. La tranquilidad y la serenidad fueron las emociones que determinaron su confesión. Se mantenía en una misma línea, no se alteró en ningún momento del proceso, según relataba la prensa de 1996, año trágico para esa familia.

Por otra parte, también se conocía que una vez que se le preguntó si era consciente de lo que había hecho, poco después del suceso, respondió algo parecido a “como no voy a saberlo, con lo que yo quería a mi madre”. Sin embargo, testigos presenciales confirmaron que lo dijo bajo un duro tono de frialdad y calma. Y es que en este caso, el miedo de quien es testigo no es la violencia del acusado, si no la absoluta tranquilidad e inexpresión de quien narra una desgracia. A veces, aunque no siempre, las habladurías de la población de Compostela, habían acertado, y es que muchos de los rumores, tienen bases fundamentadas, aunque la mayoría se vayan rompiendo a medida que se van difundiendo. No estaba escrito, pero era real, o por lo menos, era racional que el tercer acto de esta tragedia, llevase a que el verdugo de su padre, recobrase la conciencia del hecho, percatándose de su magnitud y siendo sobrepasado por la realidad.

El miércoles 21 de agosto, Manuel Antonio, intentó arrojarse al vacío a través de una de las ventanas de la planta en la que estaba ingresado. Sin embargo, el personal hospitalario pudo frustrar su intento.

Además, desde el punto oficial, llegó a barajarse una hipótesis dentro de la investigación, y es la que sostiene que Manuel Antonio el autor de la tragedia, expresó tendencias suicidas en algún momento de su vida. Sin embargo, lo que de verdad estaba confirmado es que a pesar de poder llegar a ser una persona “agradable”, en otros momentos era agresivo y desequilibrado. Uno de los ejemplos ocurrió semanas atrás del crimen, donde Manuel Antonio habría protagonizado un violento altercado en una conocida óptica compostelana, llegando incluso a ser detenido por la policía tras intentar agredir a los encargados del local por sentirse “mal atendido”.

Las confirmaciones de los datos iban surgiendo a medida que iban saliendo a la luz, pistas conjeturas o vagas ideas. Lo que sí se supo es que, antes del tremendo suceso que causó el comprensible pesar de sus conocidos, amigos y familiares, Manuel Antonio Pensado, había llevado en el maletero del coche el hacha, con la que se le arrebató la vida al doctor Pensado, desde hacía además varias semanas, aunque nunca se confirmó la premeditación.