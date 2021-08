“La música, como pasa en el resto de la sociedad, sigue siendo machista”

La primera invitada del mes de agosto en el ciclo de Atardecer no Gaiás vino desde Euskadi. Con un estilo difícilmente clasificable dentro de alguna etiqueta y emprendiendo su carrera en solitario tras la disolución del grupo al que ponía voz, Nerabe, Sara Zozaya (Donosti, 1995) se subió al escenario del Gaiás e hizo disfrutar al público con un concierto íntimo. Un día antes del debut en la ciudad, EL CORREO pudo conversar con la artista.

¿Cómo le surgió a una artista vasca como usted la oportunidad de actuar en Atardecer no Gaiás?

Nunca había tocado en Galicia y quien me dio esta oportunidad fue José Luis, una persona de mi agencia que conocía el festival y gracias a él, allí estaremos.

O sea que nunca antes estuvo en Galicia, ¿no?

Sí, estuve una vez de pequeña con mis padres, pero nunca como artista. Es la primera vez que estaré con mi proyecto en solitario presentando mi disco.

Actualmente se encuentra realizando una gira de su último álbum en solitario.

Sí, es mi proyecto en solitario pero estoy acompañada por músicos. Somos tres músicos en formato completo pero en este concierto es a dúo, ya que el batería está confinado y no puede viajar. Pero normalmente somos tres.

Fue durante años la voz del grupo Nerabe. ¿Cómo fue la experiencia?

Dejamos el grupo hace un año, más o menos. Pero mis inicios fueron con ellos y les debo mucho.

Si tuviera que escoger un estilo en el que encajar su música, ¿cuál sería?

Diría que es ambient pop con rock progresivo, más en directo que en los discos. Pero sí, sería algo así.

Empezó muy joven en el mundo de la música, ya que con doce años ya componía sus propias canciones. ¿Cómo fueron los inicios a una edad tan temprana?

Empecé en el conservatorio tocando el acordeón y a los doce años ya compaginaba los estudios con las competiciones de acordeón, era muy sacrificado. Como era todo clásica me entraron ganas de componer mi propia música, un poco alejado de ese estilo para poder salirme de él. Y entonces empecé ahí, con doce años en mi cuarto escribiendo. Más adelante me surgieron las oportunidades para poder llevarlo al público.

¿A qué edad dio su primer concierto?

El primero como tal fue a los 18, bastante más tarde de haber empezado a componer.

¿Vivió algún episodio de machismo durante su trayectoria?

Sí, ha habido muchas situaciones machistas. La música, como en el resto de la sociedad, sigue siendo un ámbito machista y se ven aptitudes o frases inapropiadas. Parece que hay ahora más mujeres en la industria y creo que eso es algo bueno que ayudará a evolucionar positivamente en este aspecto.

¿Qué proyecciones de futuro tiene para su carrera en solitario?

El siguiente paso es hacer mi primer LP [disco de larga duración] y aunque ahora mi carrera se desarrolle básicamente en Euskal Herria, mi intención es salir más y llevar mi música a otros sitios. Tenemos ganas de presentar el primer disco, que saldrá para el año.

No sé si ha podido ver alguna fotografía del lugar de la actuación. Un enclave único en lo alto del monte Gaiás y con un atardecer inmejorable. ¿Con qué actitud encara el concierto?

Es una pena porque está lloviendo bastante en Santiago por lo que se tuvo que cambiar la localización al interior del museo en lugar de hacerlo en el exterior. Pero aún así el sitio es increíble y tengo muchísimas ganas de poder llevar nuestra música allí y ayudar a reactivar el sector musical, que fue muy dañado durante la pandemia.

En concreto, ¿cómo le afectó a nivel profesional la pandemia?

A mí personalmente no me afectó demasiado porque he tenido siempre bastantes sitios para poder tocar, aún estando en pandemia. Puede ser porque mi música es de un estado bastante tranquilo y encaja bastante bien en los sitios donde se pueden hacer conciertos, normalmente salas pequeñas. Entonces aunque yo no haya sido de las peor paradas, el sector sí. Muchos grupos han tenido que dejarlo y mucha gente se ha visto perjudicada, pero quejarme, yo no me puedo quejar, la verdad.

¿No le llama la atención realizar el Camino de Santiago?

La verdad es que nunca lo he hecho, pero conozco a mucha gente que sí, y lo que me cuentan es que es una pasada y es increíble. Algún día sí me gustaría hacerlo la verdad.