La música con denominación de origen compostelano, en alza

La música a muchos les sirve de terapia para curar corazones rotos, a otros de desahogo, y a otros sencillamente les divierte. Estas son las historias de tres compostelanos que tienen mucho que decir en sus canciones. Hablamos de Fredi Leis, Luis Fercán y Ortiga.

Fredi Leis (12 de octubre de 1987) cuenta que todo empezó cuando cogió valor y se subió a un escenario en Rumanía. En ese momento estaba de Erasmus. Le pidió a sus padres que le mandaran un teclado que tenía en Galicia y, entre risas, recuerda que el instrumento tardó dos semanas y llegó en autobús. A partir de ahí, empezó a componer en la cocina de la residencia de estudiantes. Junto a sus compañeros comenzó a tocar en clubes de la ciudad y se dio cuenta de que no quería hacer otra cosa más que eso, dedicarse a la música. Y así fue, desde que volvió a Santiago se volcó en su carrera musical.

Su trayectoria arranca en 2015, cuando estrena su primer EP Días Grandes. Años más tarde, en 2018, debuta con su primer disco, Neón. En 2019 se atreve a compaginar la música con el cine, en la película La Sombra de la Ley. En noviembre del año pasado lanzó su single Déjà vu y este 2022 presenta su nuevo disco, en el que asegura que habrá de todo. Se compone de diez canciones, donde el artista considera que pueden conectar con todo el mundo porque “son cosas que nos pasan a todos, en nuestro día a día”. En exclusiva, EL CORREO puede dar la fecha de su inicio de gira, que será este 29 de abril en Sala Capitol.

Luis Fercán (12 de marzo de 1994), tras pasar por varias bandas, comienza en 2016 su camino en solitario. Cuando termina sus estudios de bachillerato empieza a tocar en garitos de Santiago y, con lo que ganaba esa semana, se iba para Madrid a probar suerte en el metro. Con lo que conseguía esos días en la capital, se pagaba un sitio donde dormir... y vuelta hacia el norte. Con 18 años llegó a Madrid y pensó que, costara lo que costara, él debía estar ahí.

En enero de 2018 saca su primer disco, llamado Grieta. Un año más tarde le sigue el EP Furias, cuyo single 110 alcanza el millón de escuchas en Spotify sin entrar en ninguna lista. En noviembre del año pasado presentó su segundo disco Canciones completas desde una casa vacía, con el que llevaba soñando varios años. Se grabó en una casa abandonada que estaba haciendo su abuelo y, cuando falleció, se dejó de construir. Grabarlo allí era clave, porque quería conseguir ese sonido a casa. Además, tuvo de referencia a Deyarmond Edison, grupo que tenía Justin Vernon, antes de ser Bon Iver, porque tiene un sonido como de sala.

Actualmente se encuentra de gira por toda España. Lo podremos ver en Santiago, el 11 de marzo, en Riquela, rúa do Preguntoiro, 35.

Ortiga (30 de agosto de 1994) es el proyecto musical de Manuel González alias Chicho, músico, cantante y compositor. Aunque él se considera un músico productor que canta gracias al autotune. Pero más adelante, hablaremos sobre la relación de este artista con el procesador de audio.

En 2017 creó el grupo Esteban & Manuel y, al año siguiente, se disolvieron. En ese momento, tras dejar atrás esta formación, inició su camino en solitario como Ortiga. En 2019 lanzó su disco debut Chicho & sus chichas. Un trabajo donde expone la fusión de la cumbia, el merengue, la bachata y el autotune. En septiembre de 2021 presentó su segundo disco, Sabes el camino que elegí. El nombre de este álbum está inspirado en una pintada que vio en Ourense, delante del Pueblo Café Cultural, y le hizo pensar: “¿Qué habrá pasado para que alguien le diga a otro alguien, a través de una pared sabes el camino que elegí’?”. Este compostelano pretende poner a todo el mundo a bailar en la Sala Capitol, el 6 de mayo: “Será el concierto más importante de mi vida hasta ahora”, asegura.

Crear. Fredi Leis, con el tiempo, se ha vuelto muy cafetero y por las mañanas hace café con miel. Dependiendo de cómo le salga dice que las canciones están mejor o peor. Después se mete en el estudio y empieza el proceso creativo. Sin embargo, Luis Fercán es todo lo contrario: no tiene ritual y si se tiene que poner delante de una mesa con papel y boli y una guitarra en mano, no le sale nada. Ortiga fluye con su música y va relacionando acordes e ideas. A raíz de llevar horas de ensayo y error, surgen sus canciones. Pero sin premeditar nada.

La música emociona y transmite de forma diferente a estos tres protagonistas. A Fredi y a Luis componer canciones les ha dado la oportunidad de verbalizar lo que no son capaces de expresar en una conversación normal. Fredi se considera bastante reservado en su día a día y encuentra, en esos tres minutos de canción, la forma de “soltar mis movidas, mis mierdas, mis victorias, mis derrotas, mi todo”, confiesa.

Por otro lado, Luis Fercán asegura que las canciones le han salvado muchas relaciones porque se explica fatal, según cuenta, y cuando se encuentra en una relación no sabe hacerlo de otra forma. Escribir canciones es una manera de explicar cómo se siente. Además, dice que “es algo absurdo porque si tuviera una conversación con mi pareja, soy consciente de que se va a quedar entre nosotros, pero no sé, en las canciones aunque sepa que las va a escuchar todo el mundo después, como que me cuesta menos mostrarme en ellas”.

El cantante declara que este último disco es entero para su expareja y que ella lo sabe. No lo han hablado pero explica que en sus letras dice cosas puntuales que se entienden perfectamente si eso va por ti, y ella sabe cuales son esos detalles.

En cambio, el estilo con el que nos encontramos en las canciones de Ortiga es totalmente distinto. El compostelano cuenta que “no le busco un transfondo filosófico, ni decirte que aquí plasmo mi jueves por la tarde de la semana pasada, no”. Ortiga cree que “la peña piensa demasiado, yo en esta canción no quería transmitir nada, quería hacer una canción y ya”, declara de forma contundente.

¿Componer con el corazón roto o enamorado? Fercán matiza que no se trata tanto de tener el corazón roto o no, sino de estar triste o contento porque “puedes estar triste estando enamorado y puedes estar contento estando solo”. Y en su caso, con una gran sonrisa en la cara, dice que “si estoy contento, estoy de cañas y si estoy triste, estoy tocando la guitarra. Es más fácil que me salgan canciones por eso”. Así que ya saben, si ven a un rubio con guitarra en mano por las calles de Compostela, quizás sea este cantautor que esté en un momento no muy feliz.

Por otro lado, Fredi Leis cree que al componer con el corazón roto sale lo más puro, porque “emana todo más de las entrañas, del dolor que tienes dentro”. O sea “estoy realmente hundido, fastidiado y ahí es cuando sale la rabia o pena que tenemos”, expresa.

En contraposición, tenemos a Ortiga, donde es la música quien lo guía. Él explica que “yo me lo voy encontrando, para mí ha sido así toda la vida, y creo que hace que sea el triple de disperso”, porque “tengo demasiadas movidas y descarto esta, y esta la junto con esta” y el proceso de su creación es así. El artista piensa que esta forma de hacer canciones es divertida y que aprende más, de este modo.

Canciones. A Luis Fercán también lo apodan El niño cantor de las mañanas tristes. El origen se encuentra en un micro abierto celebrado en Madrid, donde un buen amigo suyo lo presentó así y así se quedó. En su segundo disco, del que habla con un amor y cuidado casi palpable, explica que a la canción que más cariño le tiene a nivel de producción es Airecillo: “Yo creo que fue la primera canción que grabamos, la escuchamos y en ese momento fue como, esto era exactamente lo que queríamos, y a partir de ahí fuimos construyendo el disco”, cuenta.

La historia que se esconde detrás de 110, la canción más conocida del artista, se debe a un mensaje de su ex. Fercán relata que se encontraba grabando el EP en el estudio y recibió un mensaje de su ex diciendo que con todo lo que habían pasado, era ridículo dejar la relación de esa manera. La pareja lo dejó a distancia. Ella le propuso coger una habitación de hotel, pasar una última noche juntos y se acabó. Él accedió. Pasaron una noche maravillosa y al día siguiente, por la mañana, escribió 110 en una hora. Acto seguido, se fue a casa de su manager, Laura, y le dijo que había que sacarla. La grabaron y quitaron una de las canciones que tenían para meter esa. El resto de la historia ya se sabe. Con la canción de El Palmar ocurrió lo mismo, dice Fercán.

El disco de Fredi Leis todavía no ha visto la luz, sin embargo nos cuenta en primicia que la canción número cinco, que se llama Nueve mil heridas trata sobre “amor, desamor, estas cosas de amores imposibles, pero que no son feos”, porque es “esta cosa de estar agarrado a alguien y no sabes si te hace bien o te hace mal, y creo que a todos en algún momento nos ha pasado”, expresa Leis. El estribillo de esta canción remata con “Nadie sabe que me matas, pero a la vez me curas”.

Chicho denomina su carrera musical y su música como “una personajada”, ya que “lo que intento es desvincularme con el resto de peña e intentar ser un poco distinto”. ¿Quién pensaría que un compostelano haría merengues en el 2022? “No es lo normal , pero de perdidos al río y ya está”, se ríe mientras contesta. Su relación con el autotune la define como “la más durarera” y declara que “para mí el autotune me salvó mi carrera musical; quiero decir, yo soy guitarrista y productor y canto porque alguien tiene que cantar en mi grupo. Mi grupo soy yo”. Además, reconoce que “yo canto fatal y el autotune me dio desparpajo o quizás el empujón que necesitaba para hacer movidas que me encantaba hacer, pero que no me atrevía a hacer, como es cantar”.

Tirar la toalla. Tanto Ortiga, como Fredi Leis nunca se han planteado dejar el mundo de la música.

Sin embargo, la respuesta de Luis Fercán es muy diferente a la de sus compañeros de profesión. Su contestación empieza con un “puuff, sí” y continúa con “no hace tanto, hace un par de años estaba bastante jodido”. Este joven de 27 años estuvo a punto de irse a Tenerife a tocar en un hotel para extranjeros y de dejar su música de lado.

Recuerda una conversación con un amigo, en la que le explicaba por qué no debía de tomar ese camino. Ahí fue donde se dio cuenta de que quería continuar con su carrera musical. Y menos mal que no la dejó. Porque más tarde acabó grabando el EP de Furias, junto a su productor, Nacho Mur, que “está grabado en su habitación con muy poquitos medios”. Y de repente, sale “110 que era la canción más seguida que había sacado en mi vida. Llegamos al millón de reproducciones, todo sin ayuda de absolutamente nadie” y ahí fue como “espera, si se hacen las cosas con cariño, la gente recibe eso”, cuenta el cantante. El compostelano se percató de que podía hacer las cosas de otra manera y, desde ese momento, decidió que no quería hacer su carrera de otra forma, que no fuera esa.

Tres artistas que llevan de bandera el lugar que los vio crecer. La discreción de Fredi Leis desaparece encima de un escenario. La sinceridad de Ortiga nos enseña que no todas las cosas son tan graves como parecen. La naturalidad de Fercán es tan pura como sus letras. La autora de estas líneas confiesa que el cantautor se dejó la puerta de su furgoneta abierta mientras era entrevistado. Al final, las canciones son esas puertas abiertas que cuentan historias.