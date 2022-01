La Navidad del cerdito interactivo

Afectada por la situación derivada de la crisis sanitaria, la campaña de juguetes arrancó en diciembre más tarde que de costumbre y a menor ritmo, pero los comerciantes del sector esperan que esta semana se reactiven las ventas de cara al día de Reyes, con mucha más tradición de regalo entre los compostelanos que el Papá Noel de Nochebuena.

Y es que pese a las restricciones y la suspensión de la Cabalgata, que este año volverá a obligar a sus Majestades de Oriente a cambiar su recorrido por las calles de la ciudad por una recepción oficial en San Domingos de Bonaval, la ilusión permanece intacta entre los más pequeños, al igual que sus listas de juguetes en las cartas reales.

Sin embargo, las habituales visitas a las jugueterías han decrecido considerablemente. “La campaña está siendo muy tranquila y sin la aglomeración de gente de otros años”, confirma Manolo Villar, de Juguettos, reconociendo “echar de menos a los niños” en la tienda, aunque entiende que los padres “con muy buen criterio toman todas las medidas necesarias y ya no los traen con la frecuencia de otras Navidades. Esperemos que todo esto pase de una vez y volvamos pronto a la normalidad”.

Una situación que les ha obligado además a ver todas las novedades del sector por videoconferencia, ya que no han podido ir a visitar las salas de exposiciones de los fabricantes. “Muchos juguetes no se podían apreciar lo bien que estaban hechos o todas las funciones que hacían”.

Es el caso de uno de los más demandados, Mi pequeño cerdito (my little pig pet), un animal de pequeño tamaño interactivo que camina, baila y come, ya que según reza su publicidad “se puede sacar a pasear por el barrio con la correa, bailar con él al ritmo de su música o darle de comer con su biberón si tiene hambre”. Recomendado para mayores de 4 años, ha sido una de las estrellas de la Nochebuena y parece que seguirá siéndolo del día de Reyes.

También están teniendo una gran demanda este año la colección de muñecas Rainbow High (Ruby Anderson, Poppy Rowan, Sunny Madison, Jade Hunter, Skyler Bradshaw, Violet Willow, Amaya Raine y Karma Nichols), así como sus complementos para jugar con ellas.

Famosas por la serie de televisión homónima, las muñecas están indicadas para peques de 6 a 12 años.

Además, han vuelto a estar presentes en muchas cartas a los Reyes Magos, la clásica muñeca Nancy, muy popular entre las niñas en los años sesenta y setenta, y los juegos de mesa tradicionales y puzzles, que si bien nunca han pasado de moda, su demanda creció considerablemente tras la pandemia.

Y es que según los expertos, la pandemia ha obligado a los padres a replantear la manera en cómo se divierten sus hijos en casa. “Se rescata el tiempo de disfrute en familia, redescubriendo en el juego y la diversión su mayor valor, por lo que las tendencias para este año en juguetes apuntan a seguir maximizando el valor de los juegos en el entorno infantil y familiar”, señalan.

Así, los juegos de mesa con valor educativo y de entretenimiento, mantienen su lugar de preferencia, sobre todo si permiten el desarrollo de nuevas destrezas,. También los juguetes musicales que integren el sonido de las canciones.

Muchos expertos en psicología infantil aseguran además que los juegos de mesa ayudan a los más pequeños a socializar, a mejorar su memoria y creatividad y a aceptar las reglas o aprender a perder, entre muchos otros aspectos positivos para su desarrollo. Además, son una buena opción para jugar en familia, sin límite de edades y fomentan la diversión y el entretenimiento, destacando como novedades este año Patchwork, Gambito de Dama, Dobble Stars Wars Mandalorian o Brain Box, entre otros muchos.

Por edades, según los datos de mesajuegos, los juguetes más vendidos para niños de 0 a 3 años, figuran los rompecabezas, las pinturas y los bebés llorones dorados y los Super Zings Kazoom Lab Battle, mientras que de 4 a 5 años encabezan la lista las Super Cutes Little Babies, el Lego Classic, la serie Enchantimals de personas y animales, y los mini animalitos coleccionables Bubiloons.

Para los escolares de 6 y 7, la colección Hairvibes de L.O.L Surprise es una de las más demandadas, así como el juego de cartas Doble, el juego Uno, los Lego Super Mario y Creator 3 en 1, y la cámara Zstarlite. De 8 en adelante figuran en muchas cartas el Kit Unicorn Slime, las Nerf Fornite, el mini dron Potensic y el kit pontalabios.

SOSTENIBILIDAD. Con respecto a los padres, cada vez están más concienciados en la necesidad de que sus hijos jueguen con productos educativos y respetuosos con el medio ambiente, por lo que buscan juguetes orientados a desarrollar las sensibilidades naturales de los más pequeños, como la exploración libre, el desarrollo de la concentración y del pensamiento lógico, la afinación de los sentidos y el desarrollo de la motricidad. Además, dan mucha importancia a la sostenibilidad.

En este sentido, desde Alcampo destacan la buena acogida que está teniendo su línea One Two Fun, con más de 800 referencias, entre ellas unos peluches elaborados en su totalidad con botellas recicladas que acoge 6 modelos diferentes (pantera, gorila, koala, jirafa, oso, panda) realizados en dos tamaños, sin olvidar una amplia gama de juegos y juegues de madera procedente de bosques sostenibles. Y es que el creciente interés por la búsqueda de juguetes más ecológicos es una de las claves de este año, según apuntan los expertos. Además, la conciencia social, la diversidad cultural, racial y el concepto eco-friendly estarán muy presentes en los nuevos juguetes de moda. Además de la publicidad, no faltarán otros canales para llamar la atención de niños y adultos, como YouTube, alguna red social o los estrenos cinematográficos y el streaming, que ha volcado en el mercado una gran cantidad de figuras licenciadas por estas franquicias, lo que provocará que se seguirán viendo la aparición de figuras de superhéroes, dinosaurios y muchos personajes.