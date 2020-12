‘La Nena’, quien no dio de lado a Charo ni en prisión

Charo Porto legó bienes a cuatro personas: dos renunciaron, una no sabía nada y a la otra le sorprendió mucho. Se trata de María Teresa Sampedro Portas, amiga del alma de su madre y quien nunca le dio de lado, ni siquiera cuando la condenaron por el asesinato de su hija Asunta. Pero, ¿quién es la Nena? Natural de Ribeira, llegó a Santiago siendo una joven para estudiar en el Colegio de La Enseñanza. Sería en esta época cuando conoció a Socorro Curro Ortega, entablando una amistad tan sólida que incluso se mudó a vivir a la casa de sus padres, Ciriaco Ortega y Rosario Romero.

En el periodo universitario, ambas eligieron caminos distintos: Curro se decantó por la Historia, mientras que María Teresa, conocida en el ambiente familiar como Teté, se matriculó en Económicas. No obstante, esta siguió viviendo en la casa de los Ortega como una más de la familia durante su paso por la facultad.

Al igual que la madre de Charo, la Nena, sobrenombre con el que la llamaba cariñosamente la bisabuela de Asunta, también es profesora de universidad. Aunque, en su caso, de la UVigo. Impartió clases de Matemática de las Operaciones Financieras y Contabilidad hasta 2015 en el Campus de Ourense, ciudad donde reside. Actualmente está viuda y es madre de varios hijos. En la provincia de As Burgas también destacó por ser presidenta del Consello Regulador do Viño do Ribeiro, en la década de los noventa del siglo pasado.

No obstante, nunca perdió la relación con los Porto Ortega y a pesar del tremendo disgusto que sufrió con la muerte de los padres de Rosario y luego con el crimen de la pequeña Asunta nunca quiso romper los lazos con la hija de sus amigos. Así, en el primer año de Charo en la prisión de Teixeiro llegó a visitarla hasta en varias ocasiones en un mismo mes, a pesar del largo viaje que tenía que realizar desde Ourense. La condenada por asesinato confiaba plenamente en ella, hasta el extremo que le pidió hacerse cargo de las cenizas de la niña, que nadie reclamó durante semanas en el tanatorio municipal de Boisaca.

Ahora, después de haber renunciado Guillán y Aranguren a recibir legado alguno, se ha convertido en la heredera única. De aceptar la herencia, María Teresa Sampedro recibirá el imponente patrimonio inmobiliario de los Porto Ortega: dos pisos en el Ensanche compostelano, uno situado en la cotizada rúa Xeneral Pardiñas, con plaza de garaje, que una solvente agencia tasa según el valor de mercado en medio millón de euros; y otro en la rúa Doutor Teixeiro, en el que vivía la propia Charo con Asunta, y que podría alcanzar 330.000 euros. A esto se sumaría el chalé de Teo, que, dada su situación actual (fue arrasado por un incendio recientemente) podría venderse por 150.000 o 200.000 euros. La cuarta propiedad de la abogada santiaguesa, también heredada de sus padres, se encuentra en el municipio de Vilanova de Arousa. Se trata de un apartamento de tres habitaciones situado a pie de playa, que podría superar los 200.000 euros. En total, 1,2 millones de euros en bienes inmuebles que ahora, de aceptarlo, recibirá la Nena.

A esto habría que añadir las numerosas obras de arte que se estima que Curro Ortega, profesora de Historia del Arte de la USC, conservaba. Y también una cantidad de dinero en efectivo que, si bien cuando Porto entró en prisión era considerable, llegando a alcanzar siete dígitos, en los últimos años se habría visto bastante mermada. Y es que Rosario, cuyo cadáver continúa depositado en un tanatorio de Ávila a la espera de que el juez autorice su traslado y entierro en Boisaca, gastó ingentes cantidades de dinero en caprichos durante su paso por la cárcel, según sus compañeras de módulo, que llegaron a asegurar que despilfarraba miles de euros al año en productos cosméticos para ella y otras reclusas.

Así las cosas, ahora solo queda esperar a la decisión de Sampedro Portas, que de aceptar el legado tendría que desembolsar una importante cantidad de dinero a Hacienda.