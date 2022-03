La ‘operación Peleteiro’ continúa en el aire por los intereses partidistas

Se tildó de oportunidad histórico y de alineamiento de todas las circunstancias para sacar adelante el proyecto, pero lo cierto es que, tras la Comisión Mixta celebrada ayer, la operación Peleteiro sigue en el aire. Los intereses partidistas parecen estar por encima de cualquier interés general, puesto que la reunión llevada a cabo por las diferentes formaciones sólo ha servido para destacar la falta de acuerdo mayoritario, condición indispensable para modificar el Plan Xeral de Ordenanza Municipal (PXOM) y llevar a cabo las actuaciones.

De este modo, una vez celebrado el esperado encuentro, en el que se confiaba en encontrar vías de diálogo, el Gobierno defiende que existe una posición unánime a favor de su propuesta por parte de los comerciantes; Compostela Aberta se escuda en que ese consenso no es tal a día de hoy; mientras que el Partido Popular apela a que se trata de una recalificación urbanística opaca.

Todos reiteran su compromiso con la ciudadanía para sacar adelante este proyecto, pero se sigue sin una posición conjunta. Por ello, entre tanto desacuerdo, el BNG, cuyos votos no llegarían para alcanzar la necesaria mayoría absoluta, anima a dejar a un lado el enfrentamiento electoral y reiteró el llamamiento a la responsabilidad.

En esa línea, las miradas están puestas en el próximo mes de abril, en el que se tendrán que aprobar, o no, estos trabajos. Para ello será necesario un acuerdo entre dos de los tres grupos políticos citados, pero parece que todavía no está próximo.

En este sentido, PSOE y CA tienen una brecha abierta en la apertura de la plaza y los usos del inmueble. Con los informes entendidos de diferente manera, todo hacía indicar en que la postura de comerciantes y vecinos marcaría el devenir de la trifulca, pero tampoco.

A pesar de que Raxoi insiste en que las asociaciones se muestran proclives a su propuesta, recurriendo a la necesidad de desbloquear esta situación, CA se aferra a que ese consenso no es tal y acusa a Bugallo de trilero. Su portavoz, Marta Lois, destaca que el alcalde les ha trasladado que “a opción para a parcela acordada no pasado mandato non é viable técnicamente”, al mismo tiempo que anunciaba la solicitud de “informes técnicos sobre as diferentes alternativas que non se coñecerán ata a próxima semana”.

Por su parte, desde el Gobierno municipal, ayer la concejala Mercedes Rosón insistía en lo adelantado por el alcalde, que la opción socialista no tiene sólo en cuenta el soleamiento, “que non é un tema menor”, sino que también da respuesta a otras necesidades como el aparcamiento. Por ello, no quieren que se demore más este tema, porque su opción fue aceptada por la propiedad y, “cunha posición unánime”, por Agadea, Raigame, Em-Rede, Punto Compostela, Santiago Centro y Hostalería Compostela.

Asimismo, tras la celebración de la comisión, el regidor Xosé A. Sánchez Bugallo destacó que se diera el pistoletazo de salida al inicio de las tramitaciones de dicha operación y que era un momento decisivo para que esta “poida saír adiante ou volver quedar bloqueada”.

En ese trabajo in extremis para conseguir el ansiado y necesario acuerdo se elaboró un calendario de reuniones, que fija una el próximo 6 de abril para la presentación de los informes técnicos. Por su parte, el 19 habrá otra junta en la que está prevista “a comparecencia da empresa e polo medio é probable que haxa algunha outra”, explicó el primer edil.

Por lo tanto, en base a la voluntad mostrada y por el bien del futuro del Ensanche, tocará esperar unos días más para confirmar si el crecimiento de Compostela está por encima de caprichos partidistas.