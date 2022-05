La parcela del Peleteiro se convertirá en la calle más ancha del Ensanche

La Comisión mixta de la Operación Peleteiro mantuvo ayer una nueva reunión en la que, además de las asociaciones representadas, todos los grupos políticos, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; la concelleira de Urbanismo, Mercedes Rosón; y los técnicos municipales, participó la propiedad de la parcela, que presentó un proyecto con las indicaciones solicitadas en el anterior encuentro.

“Foi unha reunión moi positiva e interesante na que a propiedade, acollendo as peticións que lle foron formuladas, fai unha proposta que desde o noso punto de vista mellora a proposta anterior, aínda que vai na mesma dirección”, valoró Sánchez Bugallo tras el encuentro.

Esta nueva propuesta consiste en la ampliación de la conexión entre la rúa de República Arxentina, la futura plaza y San Pedro de Mezonzo, “que pasaría de 13 metros a 17 metros de ancho”, con lo que se convertiría, subrayó el alcalde, “na rúa máis ancha do Ensanche, cun metro máis que Xeneral Pardiñas, tres máis que República Arxentina ou cinco máis que Alfredo Brañas”.

QUINCE METROS DE SOPORTALES. Asimismo, indicó que la propiedad propone “convertir nun acceso soportalado unha parte do edificio, de tal maneira que en realidade serían 32 metros de entrada: 17 ao aire libre e 15 baixo soportais”. El alcalde señaló que esto se consigue “suprimindo a planta baixa e primeira de boa parte do edificio e quedaría cunha altura de oito metros, varios máis que os da rúa do Vilar e máis amplos”.

Además, Sánchez Bugallo destacó que “a empresa solicitou que se levase o tema a Pleno o día 31 e que resolvamos”. En este sentido, el regidor municipal incidió en que “por parte das asociacións tamén pediron que se aprobe e resolva xa”. A este respecto, indicó que “houbo unanimidade entre Raigame, Santiago Centro, Em-Rede, Comercio Punto Compostela e Agadea, que opinan que a proposta sobre a mesa é válida e acaída”.

Por su parte, la concelleira de Urbanismo confía en que el acuerdo esté cada vez más cerca. ”Se está facendo un esforzo grande e sigo tendo esperanza. CA insiste en satisfacer os intereses de veciños da rúa Republica Arxentina. Os seus dereitos téñenos garantidos pola luz, coñecemos o que queren, pero CA insiste en seguir intentando abrir máis por aí”, indicó Mercedes Rosón.

VIVIENDAS Y SUPERFICIE COMERCIAL. En la parcela del antiguo colegio Peleteiro se podrán construir en torno a 150 viviendas, de las cuales al menos un 20 por ciento tendrán que ser destinadas a vivienda social. Así consta en el plan para impulsar esta zona de la ciudad, en pleno centro del Ensanche, después de que se decidiese ampliar la superficie destinada en un primer momento a un uso residencial. Finalmente, se construirán viviendas en un espacio de 15.000 metros cuadrados. Asimismo, también se determinó reducir la superficie comercial a tan solo 3.234 metros cuadrados, que solo podrá estar en la planta baja.