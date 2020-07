La pérdida de fondos compromete el futuro de la depuradora

La construcción de la nueva depuradora fue uno de los temas que abordaron ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; y la conselleira en funciones de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez; en el transcurso de la reunión que mantuvieron en Raxoi. Sobre este asunto, el regidor municipal se refirió al “problema” de la pérdida de fondos europeos para acometer esta infraestructura y a la posibilidad de que se pueda aprovechar el nuevo fondo de reconstrucción poscovid para incluir esta actuación. Según indicó Sánchez Bugallo, es un asunto que “está hablado con el secretario de Estado” y que exigirá “tener muy rápido el proyecto”.

La conselleira, por su parte, aseguró que la Xunta estará al lado del Consistorio en esta reivindicación. “En su día se reclamó que no se perdieran los fondos y como el Ayuntamiento no era capaz de tener el proyecto, se pidió que se trasladasen para el dragado de la Ría do Burgo. Pero teniendo fondos europeos adicionales, Santiago necesita esa inversión, y la Xunta estará al lado del Ayuntamiento”, señaló Vázquez.

Hace solo unos días, el consejo de administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) seleccionó a cuatro candidatos para la construcción de la nueva depuradora de Santiago. Este proceso pretende elegir el proyecto que permita realizar un tratamiento eficiente de las aguas residuales de la ciudad en cumplimiento con los requerimientos de vertido al río Sar exigidos por la normativa vigente.

Asimismo, tras la reunión, Vázquez agradeció la actitud colaboradora del alcalde en otro tipo de iniciativas impulsadas por la Xunta, como el proyecto Sionlla Biotech.