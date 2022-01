La plataforma de los diseñadores

Consolidado desde hace doce años como la plataforma de los jóvenes diseñadores gallegos, el certamen Xuventude Crea lleva más de un mes acercando al público el talento y la creatividad de las nuevas promesas del diseño de moda y joyas a través de una exposición colectiva en la Igrexa da Universidade, que todavía podrá visitarse hasta el próximo 15 de enero.

Se trata de una colección de doce obras, seis de cada especialidad, que resultaron finalistas en la última edición del certamen, a la que se presentaron un total de 12 trabajos en moda y 28 en diseño de joyas, lo que supone según sus organizadores “a participación de 40 persoas, 26 mulleres e 14 homes residentes en Galicia, non profesionais e con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos”.

La muestra, en la que pueden apreciarse también las colecciones y diseños que resultaron premiados, da buena cuenta del talento de los jóvenes diseñadores que están buscando un hueco en el entramado textil de Galicia, tras pasar por sus centros de enseñanza o estando vinculados todavía a ellos.

Entre las piezas destaca la propuesta de Francisco Basteiro Salgado, de Verín, que se alzó con el primer premio por su colección Out of this world. Alumno de FormArte, Fran Basteiro toma como pretexto “la llegada a nuestro planeta de un ser de otro mundo, para hablarnos de aceptación y un cambio de paradigma hacia una nueva masculinidad donde no hay cabida a estereotipos”. Según el centro en el que se está formando, en el que también estudió la ganadora de la pasada edición, los diseños de Basteiro “emplean la moda como herramienta para alcanzar la libertad y expresarse dentro de un universo imaginado a través de tejidos en tonos iridiscentes y blancos”.

Además, el público podrá ver las colecciones de Marta del Río Moldes, de Vigo, que obtuvo el segundo premio por Lost, y la colección Storm boy, de Beatriz Chan Costa, de Pontevedra.

Así mismo podrá ver las piezas ganadoras de la modalidad de diseño de joyas, que encabeza Julián Rivas Pintos de Santiago por Eles; Laura Formoso Caamaño, también de Compostela, con A túa nova casa, e Inés Cortizas Vázquez, de Betanzos, por su colección Kukú. Todos ellos recibieron el pasado mes sus correspondientes premios en metálico.

TRAMPOLÍN. El programa Xuventude Crea es un certamen que pretende “estimular e apoiar a imaxinación, a creatividade e a innovación”, actuando como estímulo económico, pero sobre todo como “un trampolín para mostrar as propostas da mocidade galega, un escaparate no que o público poida coñecer estes novos talentos e as súas obras nun amplo abano de especialidades”, al tiempo que les ofrece la oportunidad de dar a conocer lo que hacen, actuando “como a canle de divulgación das inquietudes artísticas individuais e colectivas da xuventude galega”, y fomentando entre los jóvenes las actividades de ocio y tiempo libre saludable.

La muestra en la Igrexa da Universidade permanecerá abierta hasta el próximo 15 de enero, de lunes a sábado, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.