La Policía Local tiene que acudir dos veces a un piso para ‘parar’ una fiesta

Santiago. La Policía Local denunció por desobediencia a los agentes de la autoridad a una persona que, pese a la indicación de que debía concluir la fiesta que se estaba celebrando en su piso, hizo caso omiso, continuando la celebración en el domicilio. “Tras recibir o aviso dunha festa no piso con fortes voces e ruído, é informado que debe cesar a actividade, tivemos que acudir outra vez ás 02.58 horas polo mesmo feito”, recoge el parte policial de la jornada del jueves, en el que también destaca otras dos fiestas nocturnas en la ciudad.

En este sentido, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, pidió esta semana “control y garantías” a los propietarios de pisos turísticos en la ciudad porque en el Ayuntamiento tienen “constancia y conocimiento de que se están alquilando pisos turísticos para fiestas”. Solo el pasado fin de semana se tramitaron catorce denuncias por fiestas ilegales, de las que dos de ellas se produjeron en alojamientos de este tipo.

Asimismo, un conductor dio positivo en el control de alcoholemia que le realizaron, casi a las dos de la madrugada del viernes, en la rúa Santa Marta de Arriba. Además, también fue denunciado por “non realizar o Curso de Reeducación e Sensibilización Viaria, tras unha condena de suspensión temporal”.

Por otra parte, en la jornada del jueves, en un intervalo de menos de tres horas, se produjeron dos accidentes de tráfico. El primero de ellos se registró, a las 13.45 horas, en la rúa Gómez Ulla, entre dos vehículos, con resultado de daños materiales. Posteriormente, a las 16.20 horas, en la rúa da Estrada, se produjo un choque entre tres vehículos.

En cuanto a las infracciones por no respetar las medidas COVID, dos personas fueron propuestas para sanción por no usar la mascarilla, y otras nueve por incumplimiento del toque de queda, marcado a las 23.00 horas. Agentes de la Policía Local también realizaron controles en varios locales situados en la rúas Galeras, Salvadas y Vista Alegre, con el resultado de una denuncia “por non facer uso da máscara”. REDAC.