La Praza de Abastos intenta capear la caída de las ventas a hostelería

En pie desde los años 40, el mercado situado en la rúa das Ameas, en pleno casco histórico, es uno de los símbolos de la ciudad. Las frutas y verduras de A Casa da Quenlla, los huevos de Polos Orosa, la carne de María Bugarín o el pan de El Taller de Ara son solo algunos de los productos frescos que podemos encontrar a diario. Ayer, igual que cualquier otra mañana de agosto, los clientes de toda la vida se mezclaban con nuevos curiosos y con los turistas que vagaban entre puestos o que tomaban un vino en alguno de los taburetes disponibles. En la Praza hay gente, y hay clientela fija, así como visitantes nuevos a diario, pero el panorama que se esconde detrás de cada mostrador es algo peor que el de unos meses atrás.

Este no es tradicionalmente el mejor mes para la Praza de Abastos. Muchos de los clientes de siempre están fuera de la ciudad, y algunos puestos aprovechan para cerrar e irse unos días de vacaciones. Los turistas eran los que mantenían a flote durante unas semanas el ritmo del mercado. Sin embargo, este verano la cifra de visitantes es mucho más baja que de costumbre, y eso arrastra a un sector hostelero que se ha tenido que enfrentar a varias semanas de cierre. Uno de los locales más grandes de la Praza es el que ocupa José Bermúdez con sus productos gourmet y sus platos para llevar. Nos muestra sus ganancias del pasado día 14, y las compara con las del mismo día de hace un año. La caída roza el 30 %. “A situación da hostalaría supón un pau tremendo. Nos meses de confinamento tivemos un boom, a xente comprou máis do que precisaba, pero agora non é así”, comenta su responsable. Considera que el casco histórico necesita medidas para que sea más accesible, más cómodo para la población: “Esta zona quedou baleira. É bonita, pero pouco práctica, e non atrae poboación. Santiago leva anos enganchada aos 90 mil habitantes, sen chegar aos 100 mil. Creo que debería haber discriminación positiva cara os habitantes do casco vello”.

Siguiendo el recorrido por otro de los pasillos centrales de la Praza, se aprecia que la zona de carnes tiene algo menos de clientela que los puestos de frutas. En Carnicería Amparo aseguran que están vendiendo al setenta por ciento de lo que solían tener: “Hai menos ventas. No meu caso baixamos máis en marzo e abril. Aínda así, isto xa non é o que era antes”. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Modificar los precios no es una opción. “Os prezos non os podemos baixar, se encima de vender menos os baixamos... Eu teño os mesmos gastos de local, e de materia prima”, explica la carnicera. A esto se le suma el lastre de una hostelería que antes compraba más, así como las ventas perdidas tras el cierre de los comedores escolares en marzo. “É un ciclo”, concluye Amparo.

Su compañera de frutas Zas, a la que las ventas le van algo mejor, se compadece de la situación que viven algunos de los tenderos: “Poleiros e carniceiros sobre todo, que moitas veces non teñen xente; o pescado funciona algo mellor. Eu non podo queixarme. Durante o confinamento vendín ben, grazas tamén aos pedidos por teléfono”. En frente de ella, hay algunos puestos cerrados, y no porque sus responsables se hayan ido a pasar unos días de descanso. “Hai varias casetas que levan cerradas un tempo, pero é un problema do Concello. Antes, a cooperativa do mercado encargábase destas xestións, pero agora, aínda que queiras coller un dos postos vacíos, tes que esperar a que o Concello o saque a poxa. A opción máis fácil é o traspaso directo, pero iso non vale para os que xa están pechados”, explica esta vendedora que desearía que todo estuviese abierto para generar el mayor movimiento posible. A ella le va bien, pero en frutas Jesús Rey si han notado algo de bajada: “Hai menos xente de aquí, está na aldea ou na praia, e turismo hai menos”.

Aunque en la Praza se puede ver todo tipo de público, con muchas familias con niños pequeños, uno de los perfiles habituales es el de las personas mayores que llevan media vida acudiendo a los mismos puestos, como el que tienen los responsables de Horta de Herbón: “Moita xente maior que viña xa non o fai porque ten medo”. También ellos arrastran el lastre de la situación de la hostelería. Y en el puesto de pescado y marisco Os de Lola apuntan al mismo problema: “Nós non traballamos tanto con hostalería e por iso non o notamos tanto, pero hai moitos compañeiros que incluso pecharon durante un mes por culpa diso. O balance xeral para todos é de algo de disminución nas ventas”.

Lo que siempre le quedará a la Praza de Abastos es la valoración de sus clientes. Algunos de los que ayer acudían a hacer alguna compra comentaban: “Miro estos tomates, que no se encuentran en otro sitio”. Es precisamente esos estandartes de calidad los que sorprenden a los turistas. Elvina y Enrique están de viaja en Galicia, donde pasan una semana antes de marcharse quince días a Portugal. Ambos tienen páginas dedicadas a los viajes y a la gastronomía. Ayer aprovechaban para apoyar su plato de ostras encima de un barril de madera mientras Enrique grababa a Elvina que, en ruso, describía la calidad del producto. Este vídeo será uno de los que inauguren su nuevo canal de Youtube en el que quiere mostrar la gastronomía que se esconde en los mercados, “en vez de sacar siempre a los restaurantes”, comenta. Este es el segundo verano que pisan Compostela, a la que han llegado en una ambulancia reconvertida en caravana.

Una mañana más, se acercan las dos en el mercado más importante de Compostela. Algunos de los puestos de pan están ya semivacíos entre las ventas y la mercancía que ya se ha recogido. También las cajas de verduras denotan el final de la jornada. Mañana, de nuevo, nos esperarán con su mejor cara.