La primavera ‘kale borroka’ de Santiago: esto fue lo que ocurrió

Eran las siete de la mañana del martes 30 de mayo de 2017 cuando varios furgones policiales con una veintena de agentes llegaron al número 11 de la rúa Algalia de Arriba para proceder, orden judicial en mano, al desalojo de una casona que llevaba tres años okupada por la asociación Escárnio e Maldizer. La okupación no solo suponía un delito contra la propiedad privada, sino que también había generado un problema de seguridad ciudadana debido al lamentable estado en el que se encontraba el inmueble. Desde 2014 el colectivo realizaba actividades en el interior de la casa, como fiestas con hogueras que se realizaban en un supuesto bar ilegal con barra, música y futbolín ubicado en la parte baja del edificio.

En el momento en que los efectivos policiales llegaron se encontraron la finca vacía, por lo que los operarios pudieron proceder a su tapiado sin la mayor complicación. Pero la noticia se corrió como la pólvora por Santiago y llegó a los colectivos que llevaban meses campando a sus anchas en una propiedad de la que se habían apoderado y convertido en su cortijo particular. Eran grupos de la izquierda radical que pocas horas después demostrarían una gran agresividad en unos enfrentamientos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que pasarán a la historia de la capital gallega como uno de los episodios más bochornosos de la etapa democrática.

Y es que quienes okupaban la casona de la Algalia y sus afines convocaron para aquella misma tarde una manifestación que acabó convirtiéndose en una auténtica batalla campal. Hubo de todo: bengalas, tapas de alcantarilla volando, contenedores quemados y otros utilizados como barricada, manifestantes encapuchados o con pasamontañas, lanzamiento de tornillería pesada, botellazos contra la Policía... todo ello al más puro estilo kale borroka. Los agentes intentaban mantener el control de una situación que por momentos estuvo descontrolada por culpa de la actitud desafiante y violenta de algunos de los manifestantes. De hecho, seis agentes resultaron heridos en medio de la batalla.

En este contexto también surgió una nueva polémica, generada por el entonces alcalde de Santiago, Martiño Noriega, quien ese mismo día emitió un comunicado en el que afirmaba que “desde Compostela Aberta siempre defenderemos el reconocimiento de las manifestaciones culturales de iniciativa popular, como es el caso de los centros sociales okupados, que optan por funcionar al margen de las instituciones”; unas declaraciones que generaron una indignación general en la capital de Galicia; y en el seno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Justicia, puesto que cuestionaban una decisión judicial.

Aquella jornada seis personas fueron identificadas y otra detenida. El arrestado respondía a las iniciales de J.M.N.V., un extremista de izquierdas que acostumbra a participar en este tipo de protestas en distintos puntos, según fuentes oficiales. Además, también fue miembro de los colectivos antifascistas de Valladolid, donde residió durante varios años. En el momento de su detención en Santiago vivía en A Coruña, pero se desplazaba constantemente a los lugares donde había manifestaciones de este tipo. Cuando lo arrestaron llevaba una mochila con material pirotécnico listo para utilizar contra los agentes.

Tras ser acusado de atentado a la autoridad y desórdenes públicos, ahora se sentará en el banquillo y será juzgado. En este contexto, ha surgido un colectivo que le apoya y solicita su absolución en el proceso judicial. En un comunicado, explica que “Chema Naia é un mozo que, tras o desaloxo C.S.O Escarnio e Maldizer e a súa detención na manifestación en repulsa a isto, enfróntase a unha pena de prisión de ata 4 anos e medio de cadea e 4.000 euros de multa en concepto de responsabilidade civil. Acúsano de atentado á autoridade e lesións a varios antidisturbios, sendo el quen padeceu a violencia da policía, sendo posta mesmo a súa vida en risco”.

En su versión de los hechos indican que “a mobilización que saiu da praza 8 de marzo avanzou con normalidade cara a zona vella, que discorreu sen indicentes ata que hai unha carga policial moi dura na rúa do Preguntoiro (con porrazos, pelotas de goma, etc.) á altura da praza de Cervantes. Neste momento Chema é golpeado con brutalidade por un axente que, sen casco, decide darlle un golpe na cabeza e provocarlle un traumatismo cranioencefálico e aínda nese estado é arrastrado pola praza do Pan, séndolle nun primeiro momento negado o dereito á asistencia médica. Posterioremente o levan detido e Chema pasa a noite no calabozo saíndo ao día seguinte en liberdade con cargos”. El grupo que le defiende quiere dar visibilidad a su caso, por lo que ha convocado manifestaciones en varias ciudades de Galicia; en Santiago, el próximo 20 de diciembre, a las 09.30 horas.

Pero el desalojo de la casona de la Algalia de Arriba —que tiempo después fue tomada de nuevo por los amigos de lo ajeno— y la manifestación con batalla campal incluida que se produjo el mismo día no quedaron ahí. Grupos radicales siguieron protestando días después, hasta que el 10 de junio se produjo otro grave incidente. En torno a unas 500 personas se reunieron en la Alameda en una concentración totalmente ilegal, al carecer de autorización. Después, los manifestantes se dirigieron al Ensanche y, sin que nadie pudiera evitarlo, echaron abajo la puerta del antiguo Colegio Peleteiro y se introdujeron dentro, para después colgar allí la bandera okupa. Pasada una media hora, la Policía, apoyada por un helicóptero, recibió la orden de entrar en acción y proceder al desalojo. Identificó y fotografió uno a uno a los manifestantes que se encerraron en el Peleteiro, y detuvo a varios de ellos. Tras aquel episodio, se repitieron nuevas concentraciones en las que los participaron mostraron gran violencia. Se registraron más identificados y también hubo detenidos acusados de atentado contra la autoridad.