La rica fe del pobre

VIVIMOS EN EL MUNDO, y la postura normal de nuestra sociedad es la de seguir los criterios del mundo. En el mejor de los casos, los hombres sin fe tratan de ser correctos con los demás y no buscar lo que no les pertenece. Sin embargo, a los hombres de fe el Señor les pide más: ese Dios, que bendice al pobre y le quiere seguir por el camino de la vida, le pide confianza en Él, alejándose de la autosuficiencia que otros tienen, para esperarlo todo de Dios.

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, tomada del libro del profeta Isaías, presenta a Dios que llega en persona, para salvar al hombre. De aquí que mueva a los poco confiados a ser fuertes, y a contemplar al Señor que viene, para salir en ayuda de ellos. Como consecuencia se muestran detalles del hombre necesitado, sean de sordera, de ceguera o de cojera, que el Señor curará. Se utilizan además imágenes referidas al terreno: Dios saldrá en su ayuda y hará que lo que era un sequedal se convierta en manantiales de agua viva.

La lectura de la Carta de Santiago exhorta a los creyentes a no hacer acepción de personas. Podría suceder que, en las asambleas litúrgicas, nos portáramos de distinto modo al que Dios nos pide. El Señor no hace acepción de personas: de ahí que estas no se deben promover entre los hombres que creen en Dios. Precisamente el Señor ha elegido a los pobres según el mundo para que fueran ricos en la fe y herederos del Reino que Él ha prometido a los que le aman.

Jesús busca a los pobres y necesitados. Lo hace porque el corazón de Dios lo siente así; y al mismo tiempo, para hacer que se cumpla lo que los profetas habían proclamado. El profeta Isaías había prometido que los oídos del sordo se abrirían cuando llegara el esperado de las gentes. Jesús se dirige a los oídos y a la lengua del sordomudo y les manda que se abran, cosa que acontece de inmediato. Como consecuencia, la gente proclamaba las grandezas de Jesús, pues abría los oídos de los sordos y activaba la lengua de los mudos.