La rotonda del Hórreo y dos cruces del Ensanche, próximas obras en la ciudad

Compostela sigue en proceso de convertirse en una urbanización más accesible y peatonalizada, y esta semana tendrán lugar más obras e intervenciones de cara a la puesta a punto de la ciudad.

Desde el Departamento de Obras del Concello de Santiago informan de que en los próximos días se realizará la adaptación de la rotonda del Hórreo, una calle que lleva meses en obras y que ya está prácticamente a punto tras la instalación reciente de varios semáforos y bancos. Si todo transcurre según lo esperado, el lunes se procederá a vallar la zona, tal y como se indica en la imagen de la derecha (en dicho croquis, el espacio azul sería el vallado) y la actuación debería durar unos tres días. La empresa que lo ejecutará será Eulogio Viñal, mientras la Dirección de Obra la llevará la ingeniería Consultores e Informadores Locales.

Por otro lado, se va a continuar con las obras en la rúa Amor Ruibal, aunque en estas pueden surgir complicaciones, y es que como sucedió con anterioridad la meteorología podría no acompañar. Como en las intervenciones en la Avenida de Salamanca o de Coimbra, se llevaría a cabo con la brigada del Concello, aunque esto, señalan desde Obras, resulta complejo: “Al tratarse de una intervención pública, hay que seguir unas pautas. Si fuese una empresa privada, en cuanto el tiempo lo permitiese se haría la obra, pero aquí hay unos procedimientos que debemos seguir, por mucho que la meteorología no sea fácil de predecir”. Y en este caso, es imprescindible evitar las precipitaciones, ya que las baldosas no se pueden colocar en mojado.

EN EL ENSANCHE. Dos cruces del Ensanche compostelano sufrirán también cambios importantes.

En el de Montero Ríos con Xeneral Pardiñas, se trata de sacar los adoquines y formalizar un pavimento de hormigón pulido, vistos los problemas de movimiento de adoquines en las zonas de giro debido al paso de pesados. Las demoliciones y el vertido de hormigón pueden llevar una semana pero, al tratarse de hormigón, habría que dejarlo sin paso de vehículos un mínimo de 10 días. Dado que se financia con remanentes debería estar acabada para el 1 de diciembre, por lo que debería iniciarse de inmediato, siendo la fecha estimada para empezar el 14 de noviembre, para terminar precisamente ese primer día de diciembre.

El otro cruce en cuestión es Montero Ríos con República El Salvador, donde se elevará la calzada dejándola a la misma cota que la acera con asfalto impreso. La afección al tráfico sería inferior que en el caso anterior, ya que el asfalto se puede abrir al tráfico al día siguiente de haberlo echado. El corte, por lo tanto, duraría tres días aproximadamente. Si bien no hay limitación de fecha anterior, habría que hacerla cuanto antes para evitar meterse en fechas de campaña navideña. Aquí se depende de la subcontrata que hace el acabado impreso del asfalto, por si la fecha de disponibilidad es anterior al 1 de diciembre, situación en la que se solaparía con la obra anterior, quedando durante tres días cortados ambos cruces. Por ello, la idea es iniciar ahora la primera obra y aquellas que no requieran cortes de tráfico, dejando esta última para el 1 de diciembre.