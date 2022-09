La rutina del caos en el nuevo curso

como contribuyente DE ESTE CONCELLO, me considero con derecho a elevar una protesta o más de una.... En primer lugar felicitarlo por su perseverancia, en este caso relacionado con su fuerte compromiso con el caos que se vive en las inmediaciones del parking de Lasalle todas las mañanas, mediodías y tardes. Creo que si se lo propone, no puede salir peor. Un trayecto de 2 minutos, como máximo, se convierte en el Gran premio de Santiago, pero de la paciencia. Es un verdadero suplicio acceder al parking. No sé como todavía no se ha percatado de ello. Supongo que está muy ocupado calculando tasas turísticas y otros menesteres relacionados con la responsabilidad que supone su cargo. ¡Pásese un día sobre las 8.45 horas de la mañana y luego nos cuenta! A pesar de los esfuerzos que realiza la pareja de municipales que intentan, por todos los medios, poner algo de orden en este verdadero CAOS, la cosa no mejora y, otro curso escolar más, y van 17 en mi caso, volvemos a la rutina.

Quería felicitarlo también por su pulcritud y sentido de la limpieza. Los que nos toca trabajar en la zona vieja, estamos “encantados” de recibir diariamente a unas horas “ normales” la visita de los trabajadores de Urbaser, los cuales nos reciben con sus mangueras de riego móviles hasta que no les queda más remedio que parar. Menuda organización!. No he visto en ninguna parte que se riegue la ciudad a esas horas en uno de los momentos diarios de más tránsito peatonal por la zona. En fin, esperemos que las municipales les hagan entrar en razón. Pasee por la ciudad de vez en cuando tal y como lo hacía cuando dejó de ser alcalde. De aquella si que era habitual verlo.