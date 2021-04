La Salle e Antón Fraguas, premiados no VII Certame de relatos de Viaqua

Santiago. Con motivo do Día Mundial da Terra, Viaqua entregou onte na Cidade da Cultura de Santiago os premios da sétima edición do Certame Literario Relatos de auga intelixente, destinado a escolares entre 12 e 17 anos de toda Galicia. Esta nova edición estivo centrada no impacto que teñen os produtos non degradables no medio e nas redes de saneamento, como toalliñas, bastonciños, compresas, tampóns, máscaras, etc ao desbotalos polo retrete en lugar de no lixo.

“A finalidade principal do certame é concienciar sobre os problemas sociais, económicos e ambientais derivados dun mal uso do sistema de saneamento, concretamente do retrete, así como as medidas que se poden empregar nas cidades e núcleos de poboación de menor tamaño, e no noso día a día, para conseguir vivir nun mundo máis sostible”, seclara Ana Tejeiro, xerente de Viaqua en Santiago.

O alumnado da cidade de Santiago premiado nesta edición do certame foi, na categoría de relatos clásicos, Degoiro, de Anxo Martínez (2º ESO do IES Antón Fraguas) e A viaxe de Pedro, de Alberto Barreiro, (1º Bacherelato do Colexio La Salle).

Ademais, na categoría de relatos creativos, a relación de premiados é a seguinte: 1º Premio de ESO para o relato Mar de lixo, de Laura Fernández (1º ESO do Colexio La Salle); 2º Premio Bacherelato para Corrente desbotada, de Marta Seoane (1º BACH do Colexio La Salle); e 1º Premio Bacherelato para o relato Repercusión, de María Pérez, (1º BACH do Colexio La Salle).

Nun ano marcado pola pandemia, a cal esixiu ao colexios adaptarse a esta nova situación, recibiuse preto de 400 relatos de centros educativos de toda Galicia. A concesionaria aproveitou o acto para agradecer ao profesorado a súa implicación. “Sen eles e o seu apoio, manter un certame literario por sétimo ano consecutivo e con traballo de gran nivel non sería posible”, afirmou a xerente de Viaqua en Santiago, Ana Tejeiro.

No evento tamén participaron representantes do xurado do certame: Susana González, técnica de Augas de Galicia; e Teresa Abalde, xurídica da empresa Viaqua, así como representantes dos dous centros santiagueses premiados, Carlos Encisa como director do IES Antón Fraguas, e Teresa Iglesias, profesora do Colexio La Salle. ECG