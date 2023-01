La Santa Sede inicia el proceso para la sucesión inminente de monseñor Barrio

La Santa Sede ha puesto en marcha la sucesión de monseñor Julián Barrio al frente de la Archidiócesis de Santiago. Así lo confirmaron a EL CORREO fuentes vaticanas, que señalaron que desde la Nunciatura Apostólica en Madrid se ha iniciado un periodo de consultas de cara a elaborar la terna que se le presentará a la Congregación para los Obispos y a su vez al papa Francisco, que será quien nombre al nuevo arzobispo de Santiago. No obstante, este proceso de transición podría durar unos meses, según informan las fuentes, puesto que “no existe una urgencia”. De hecho, el nuncio papal en España, monseñor Bernardito Auza, “quiere hacer las cosas bien”, de ahí que haya puesto en marcha esta consulta dirigida a otros obispos y sacerdotes, que están recibiendo las cartas de la representación diplomática en sobre sin remite y con la imposición de secreto pontificio, para que se manifiesten sobre la situación de la diócesis o las cualidades idóneas para el nuevo pastor. Incluso se les insta a que propongan directamente candidatos.

En todo caso, se busca que sea un proceso amable y que sirva también de reconocimiento y gratitud hacia monseñor Barrio, después de tres décadas de “entrega generosa” a la Iglesia compostelana. En este sentido, cabe recordar que el prelado hizo llegar su renuncia al papa Francisco el 16 de agosto de 2021, el día que cumplió 75 años. Lo hizo en virtud de lo que establece el canon 401.1 del Código de Derecho Canónico: “Al obispo diocesano que haya cumplido 75 años se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias”.

Todo apuntaba en aquel momento, como así se produjo, que el Papa Bergoglio mantendría a monseñor Barrio al frente de la sede de Compostela al menos hasta la conclusión del Año Santo, que se extendió hasta finales de 2022 por la prórroga que el propio pontífice concedió. Así, todo hace indicar que la clausura del Xacobeo supuso también un punto de inflexión para la Archidiócesis en lo que a dirección pastoral se refiere.

Que la Nunciatura haya puesto en marcha el operativo de sucesión no quiere decir que se vaya a producir en cuestión de semanas, pero sí que “puede haber nombramiento en cualquier momento”; y que es muy probable que en los próximos meses la Diócesis de Santiago tenga un nuevo arzobispo. Así lo querría también el propio monseñor Barrio, quien a personas de su entorno habría expresado su deseo de que este proceso se iniciase en cuanto se clausurase el jubileo.

ARZOBISPADO. Consultadas por EL CORREO, fuentes oficiales del Arzobispado de Santiago admitieron que el proceso para la sucesión de monseñor Barrio está en marcha “desde el momento en que cumplió 75 años y presentó su renuncia al papa”, aunque matizaron que el nombramiento de su sucesor es una cuestión que compete exclusivamente al papa y que se puede producir “en cualquier momento”. “No hay tiempos marcados pero puede ser inminente”, admitieron.

TRAYECTORIA. Nacido hace 76 años en Manganeses de la Polvorosa, provincia de Zamora y Diócesis de Astorga, monseñor Julián Barrio preside la Iglesia compostelana desde el 25 de febrero de 1996, fecha en que tomó posesión de la sede para la que había sido nombrado por el papa Juan Pablo II el 5 de enero del mismo año.

Cuando este hecho se produjo llevaba ya dos años vinculado a la capital de Galicia. Había llegado desde la Iglesia hermana de Astorga el día 7 de febrero de 1993, en pleno Año jubilar, siendo consagrado en la Catedral de Santiago como obispo titular de Sasabe y auxiliar de su antecesor, monseñor Antonio María Rouco Varela. Desde octubre de 1994 hasta su nombramiento gobernó la archidiócesis como administrador diocesano.

Comenzó su carrera eclesiástica como bibliotecario del Instituto Histórico Español, anexo a la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma. Y sería entre los años 1978 y 1980 cuando se convirtió en secretario de Estudios y vicerrector del Seminario Mayor Diocesano de Astorga.

Asimismo, tuvo oportunidad de dedicarse a la docencia, concretamente de Historia Eclesiástica en el Seminario Mayor y de Historia de España en el Seminario Menor. Además, fue profesor de la UNED en la sección delegada de Valdeorras en A Rúa Petín.

Su llegada a Santiago fue con motivo de su nombramiento de obispo auxiliar el último día del año 1992, siendo ordenado el 7 de febrero de 1993. En 1994, se convirtió en obispo administrador diocesano de la Archidiócesis de Santiago. Siendo ya arzobispo de Santiago, ocupó el cargo de presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española. Desde 1999 es miembro de la Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Entre 2005 y 2011 desempeñó el cargo de presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. En la actualidad, y desde 2011, pertenece al comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española. Y desde 2017 es miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, de la que ya había formado parte entre 1993 y 1997.

DOS MOMENTOS ESPECIALES. Un momento especial que vivió monseñor Julián Barrio en su largo pontificado fue la visita del papa Benedicto XVI en el Año Santo de 2011. Otro, la eucaristía de acción de gracias en el XXV aniversario de su ordenación episcopal. En compañía de su presbiterio, de los obispos de Galicia y de otros prelados, manifestó: “Quero dar grazas a Deus, sendo moito o que teño que agradecerlle nestes vinte e cinco anos de ministerio episcopal. Isto lévame a facer unha confesión de vida pensando naquilo que desexase que non tivese lugar na miña vida diante de Deus, o que poño ante El e a Igrexa para ser curado pola graza. É momento dunha confesión de fe na certeza de que Deus, no seu amor, me acolle”.

Firme defensor de las raíces cristianas de España, monseñor Julián Barrio carece de afán de notoriedad y es ecuánime. Dicen de él que posee las cualidades de la honradez, seriedad y capacidad de trabajo. De inteligencia despierta, profunda formación humanística y filosófica, en sus años de obispo ha vivido cinco Años Santos Jacobeos: el de 1993, como auxiliar y los cuatro restantes de 1999, 2004, 2010 y 2021-22, como arzobispo.

Su dilatada trayectoria le ha sido reconocida con numerosos premios en nuestra comunidad. Entre otros, la Medalla de Galicia, la Medalla Castelao o el Premio Gallego del Año que concede EL CORREO GALLEGO. Posee distinciones como la Medalla de Honor de la Universidad en la Licenciatura de Historia de la Iglesia en la Facultad de Historia de la Universidad Pontificia Gregoriana (1974); la Medalla de Oro en el Doctorado en la Facultad de Historia de la Iglesia de la Universidad Pontificia Gregoriana (1976); la Medalla de Oro de la Ciudad de Santiago y el título de Hijo Adoptivo. Es también Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y de la Orden de Santiago.