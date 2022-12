La Seguridad Social reacciona y abona la prestación a la familia de Miguel Cortés después de dos meses

Fueron numerosas las muestras de apoyo que la familia de Miguel Cortés ha recibido en las últimas horas, después de hacer pública su situación. A este periódico le consta que el relato consiguió la reacción de numerosos ciudadanos que no dudaron en ponerse en contacto con las administraciones públicas para reprocharles su inacción ante un caso como este; y también que saltaron las alarmas en los gabinetes de algunos políticos. Quizás por el impacto de tal noticia ante la cercanía de las elecciones municipales.

En todo caso, la publicación de EL CORREO ha surtido un efecto inmediato y Miguel Cortés y Verónica Ventos ya recibieron ayer por la mañana los 2.225 euros que le adeudaba la Seguridad Social. El matrimonio, con cuatro hijos de edades comprendidas entre dos meses y 10 años, saltaba ayer de alegría y mostraba su agradecimiento, después de semanas de incertidumbre y angustia; puesto que corrían el riesgo de perder incluso su vivienda por el impago de dos meses de alquiler.

Compostelanos, aunque residentes en el Concello de Oroso, Miguel y Verónica pudieron ver ayer cómo en su cuenta entraban las dos mensualidades de la prestación por maternidad reconocida que le adeudaba la Seguridad Social. Un balón de oxígeno para una familia que en los últimos dos meses, desde que nació el último de sus hijos, no había ingresado ni un euro, lo que les llevó a tener la cuenta bancaria con 1.300 euros en negativo. No pudieron pagar la factura de la luz los últimos dos meses ni tampoco el alquiler, por lo que la casera ya les había amenazado con una demanda de desahucio.

Miguel echaba toda la culpa de sus desgracias al impago de la Seguridad Social de la prestación de maternidad. En su caso, está en paro desde hace unos meses. Trabajó “durante la temporada de peregrinos” en un establecimiento hostelero en O Pino, pero en cuanto acabó el verano se quedó en la calle. “Cometí un error al solicitar el paro, porque lo hice a través de la aplicación móvil y no se tramitó correctamente. Acabo de cobrar hoy mismo (por este lunes) 188 euros; pero en los dos últimos meses no tuve ningún otro ingreso”.

Miguel incide en que estaba con “el agua al cuello” y quiso hacer pública su situación porque no sabía cómo iban a sobrevivir. De hecho, ya se estaba planteando encadenarse “en la puerta de la Seguridad Social hasta que nos pague lo que nos corresponde”. Su gran temor era que a sus niños les pudiese faltar lo indispensable para vivir. “Tenemos la suerte de que comen en el comedor escolar, porque si no ya no sé lo que iba a ser de nosotros”, afirma. Los problemas económicos también han provocado que a su hija mayor, que tiene diez años y una enfermedad degenerativa y hereditaria que también tiene su abuelo, “no le podamos comprar desde hace dos meses unas plantillas especiales que necesita y que cuestan 120 euros”.

Tras haber cobrado la prestación que le corresponde, la familia tiene mañana una cita con los servicios sociales de Oroso, en la que se estudiarán las posibilidades de otras ayudas a las que tendrían acceso de manera inmediata para hacer frente a la difícil situación.