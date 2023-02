La USC da un paso hacia la internacionalización en el ámbito de la investigación

La Universidad de Santiago es desde esta semana una de las diez instituciones universitarias que integran la alianza EuniWell, la Universidad Europea para el Bienestar, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea. “Trátase dunha iniciativa moi ambiciosa cun obxectivo fundamental de buscar cooperación entre institucións de educación superior a nivel europeo tendo en conta as catro misións das universidades a nivel educativo, de investigación, innovación e de servizo á sociedade”, comenta a este medio la vicerrectora de Titulacións e Internacionalización.

En concreto, lo que hizo la Comisión Europea fue lanzar una primera convocatoria en el año 2019, y otras a posteriori en 2020 y 2022, para formar alianzas de universidades europeas con esa idea de crear macroestructuras. En la actualidad existen un total de 44 alianzas de universidades europeas, y EUniwell es una de ellas.

Lo que hace la Comisión Europea en la convocatoria de este año, que cerró ayer el plazo para presentar las solicitudes, es tener una línea de financiación orientada a reforzar la composición institucional de las alianzas que se crearon en previas convocatorias, ampliando el número de miembros de cada consorcio.

“O que fai a USC despois dun longo proceso no que estivemos valorando distintas alternativas, en concreto negociamos con ata seis alianzas europeas, foi finalmente unirse á Universidade Europea do Benestar que nestes momentos ten xa dez membros e é posible que se incorpore un undécimo nas vindeiras semanas”, indica López Couso. Estas instituciones son Birmingham, Cologne, Florence, Konstanz, Murcia, Linnaeus University, Nantes Université, Semmelweis University e Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Estar integrado en la EuniWell supone para la USC unirse a una propuesta que vén prioritaria a nivel de espacio europeo de educación superior.

“Unha institución como a nosa ten que estar nun entramado de universidades como esta e parecíanos que EUniWell pola súa temática era moi acaída porque o que pretende é desenvolver unha axenda común de investigación e docencia sobre o que é o benestar a nivel local, rexional, europeo e mundial e ten uha serie de áreas temáticas nas que a USC terá moito que decir: saúde e benestar, sostenibilidade e benestar, educación e benestar, igualdade social e benestar, etc”, explica en detalle la vicerrectora.

De esta manera la Universidad de Santiago, que toca todas las grandes ramas del conocimiento, podrá contribuír en los diferentes proyectos que desarolle la citada alianza.

Una vez que se establece el consorcio, lo que hay dentro de la solicitud es una serie de paquetes de trabajo, orientados a diferentes áreas y relacionadas con la investigación y emprendimiento. En cada una de las áreas hay tareas en las que las universidades tendrán que colaborar para tener resultados palpables al final del proceso.

“Para lograr os resultados que se esperan da EUniWell será fundamental que tanto o estudantado como o persoal de administración e servizos e persoal docente e investigador se vaia comprometendo nos proxectos e subproxectos que se van ir desenvolvendo nos próximos catro ou cinco anos, que aínda están por perfilar”, dice.

En definitiva, lo que hace este consorcio es incrementar el potencial que ya existía y darle más visibilidad a las colaboraciones interuniversitarias, así como a la política de internacionalización de la Universidad.