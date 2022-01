La USC lleva a los tribunales a Asteriscos por impago de 170.000€

{ se veía venir}

El culebrón del antiguo Hospital de Galeras continúa. El juego del gato y el ratón entra de lleno en los Tribunales. Tal como anticipamos en esta página el pasado domingo, las partes se citaron en una conocida notaría compostelana. Fue el jueves, 20. Comparecieron por la Universidad de Santiago el gerente Xavier Ferreira y en representación de Asteriscos -sociedad que adquirió hace cinco años el edificio- el consejero delegado Eusebio Miguel Pérez y la consejera y abogada María Rosa Arias. Esta empresa fue requerida para elevar a escritura pública el contrato firmado el 20 de enero de 2017. No sin tiempo.

La incógnita quedó despejada. Ante el ultimátum de la USC para que los compradores desembolsaran la cantidad deudora, 170.000 euros, último plazo de los 7.195.000 que costó el edificio, la respuesta ha sido negativa. Quienes han desembolsado (con facilidades sospechosas) desde 2017 algo más de siete millones de euros, no están dispuestos a formalizar la compra ni a inscribirla, como debe ser, en el Registro de la Propiedad.

¿QUÉ PRETENDEN? ¿Tiene sentido prorrogar indefinidamente una situación a todas luces anómala? ¿Qué tenebrosa jugada hay detrás? Para algunos expertos que conocen a fondo la operación, está todo muy claro. Que el paso implacable del tiempo arruine el antiguo hospital, que la USC cargue con todos los gastos de limpieza, desescombro y mantenimiento, y que el ayuntamiento sea responsable subsidiario de cualquier desgracia que ocurra dentro o en los aledaños. Pero ahí está la Xunta para detener la especulación. Patrimonio no autorizará algo que es ilegal. Lo decretó en un documento público “...en el caso de que el edificio sea declarado en ruina, y toda vez que se trata de un inmueble catalogado, esta declaración no supondrá la demolición del inmueble sino la obligación de su recuperación”.

Queda mucho por contar sobre los oscuros intereses de esta operación casi maquiavélica. Por ahora, el titular es que la Universidad de Santiago demandará inmediatamente ante los Tribunales a Asteriscos para que pague su deuda y se haga cargo del hospital. El gerente Javier Ferreira es tajante: “Meu compromiso e non deixar ningún problema nos anos que me corresponda ocupar este posto, con sentido ético e responsabilidade xurídica. A empresa cando firmou o contrato coñecía a situación do ben, pediron prórrogas, tivo facilidades, houbo lealdade con ela, e a súa actitude é preocupante. Imos reclamar de seguido e por vía xudicial o que é noso”.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE ESTE GALIMATíAS? Esa es la cuestión. El misterioso personaje del que se conocen pocas imágenes es nativo de Sarria (Lugo), vecino de Santiago y suele dar paseos por zonas verdes del sur compostelano. Se llama Luis M. Fontal Vázquez, lidera Asteriscos y Disashop, mueve los hilos de un potente entramado empresarial con ramificaciones en Portugal, Perú y República Dominicana, y precisamente hace unos días ha rematado una operación de largo alcance.

Con el Banco Santander intermediando, de manera discreta, a través de múltiples operaciones de compra de acciones en Bolsa, adquirió el 20% de Pay Point, proveedor británico de medios de pago, sociedad valorada en unos 600 millones de euros. Si así es, ¿no resulta sospechoso que quién es capaz de invertir 120 millones en una compra le niegue a la Universidad de Santiago 170.000? ¿Verdad que suena a algo raro, raro, muy raro? Seguiremos informando.

TEMPLANZA. Dicen que las virtudes cardinales (Justicia, templanza, fortaleza y prudencia), de las cuales se derivan casi todas las demás, deberían ser obligatorias para la convivencia entre las personas de bien.

Puede que no falte razón. Fíjense en estos datos: Viaje en Alvia Santiago-A Coruña, 28 minutos. Santiago-Ourense, también en tren, 38 minutos. Costa Vella-General Pardiñas, en Santiago, 41 minutos. Todos los días lectivos, y en especial los viernes, las colas que se forman delante del instituto de Sar son descomunales. La calle Bernardo Barreiro de Vázquez concentra desde autobuses enormes a vehículos de todo tipo. Tráfico rodado sumado a grupos de estudiantes saliendo a todo gas es igual a tapón desesperante. Recomendamos a don José Ramón Silva, jefe de la Policía Local de Santiago, que trate de ganarle la partida al AVE. Los compostelanos se lo agradeceremos. Mientras, templanza.

JUSTICIA. La necesitan los usuarios de las entidades bancarias, alguna de las cuales –son cuatro o cinco, este monopolio financiero es de los pocos que existen en nuestros días- abusa más que usa de cargos en cuenta que parecen exorbitantes. Por ejemplo: 10 euros por concepto de “gastos de comunicación” para notificar un descubierto. Y aparte, naturalmente, el tipo de interés que nunca es inferior a dos dígitos. Como en este caso es el Banco Santander, una sucursal de Santiago, habrá que apelar a su presidenta, la Sra. Ana Patricia Botín, para que busque fórmulas menos onerosas. Quien sufre descubiertos es el que no puede, no el que no quiere.

FORTALEZA. Fue la que desplegó el popular escritor, periodista, admirado editor, activista político-cultural, columnista de EL CORREO y muchas cosas más, Xosé Antonio Perozo. Fue capaz de recuperarse a marchas forzadas de un accidente sufrido en la rotonda del Castiñeiriño, un lugar con apenas iluminación, denunciado muchas veces, que ahí sigue. Se libró de una buena, tras destrozar la pelvis, la nariz, costillas rotas, estómago afectado... y aún así sufrió en silencio y salió adelante con más fuerzas todavía.

Perozo ocupó cargos de relevancia en Faro de Vigo y lleva décadas iluminando (valga el símil) la vida social y literaria de Santiago, además de asesorar, en la sombra o dando la cara, a dos alcaldes de peso en Santiago, Xerardo Estévez y Xosé S. Bugallo. Y hablando de rotondas, el ayuntamiento todavía no se hizo cargo de la que aparece a la entrada del Polígono del Tambre. Está en desacuerdo con la obra y no se recepcionó. La compostelana Ethel Vázquez, conselleira de Infraestructuras, tendrá que resolver la papeleta.

PRUDENCIA. Se la aconsejamos a un ilustre vecino de la ciudad (M.B.V.) que se queja de que la archidiócesis de Santiago (uno de los tres grandes centros de la cristiandad) no pinta nada para El Vaticano. Argumenta que los arzobispos que de aquí salieron, Ángel Suquía, y posteriormente monseñor Rouco Varela, se convirtieron en cardenales nada más recalar en Madrid. Y se pregunta, “¿Por qué las fuerzas vivas de la ciudad, entre las que se encuentra EL CORREO, nunca, nunca hayan hecho nada para reivindicar por qué la sede arzobispal compostelana no haya tenido un cardenal desde que murió D. Fernando Quiroga?”.

“Los dos citados eran igual de buenos cuando ejercían su ministerio en el santuario del Apóstol que en La Almudena”, razona. “Sin embargo, los papas de Roma no valoran el trabajo desarrollado aquí y los entronizan cuando llegan a la capital de España”. En fin, ya ven que hay opiniones para todos los gustos. Desde luego, monseñor Julián Barrio bien merecía el cardenalato. Pero, donde hay patrón...