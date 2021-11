La voz telepática que ordenó a una mujer acabar con su bebé: “Es el mal”

Hay sucesos que marcan el devenir de una localidad tanto por el impacto que han tenido entre sus habitantes como por la forma en que se han producido. Aunque muchas veces también viene dado por la percepción que tenemos de una víctima, que aunque bajo la característica de su propia naturaleza, siempre habrá algunas más o menos inocentes bajo el ojo de quien lo ve.

Este no es un crimen sangriento, pero sí un tanto absurdo, y especialmente dramático, que pone a prueba el razonamiento de quien lo conoce, ya que la mente humana es frágil y provoca, muchas veces, desenlaces fatales. Este es, por tanto, un crimen sin biografía, pues en el momento en que se perpetró, su autora perdió su identidad. O es que, ¿ ya se encontraba esta en la cuerda floja?

Un bebé fue encontrado muerto en una de las habitaciones del Hotel Puerta del Camino en Santiago. Sus padres, Marisol Fabiola Raue, natural de Chile, aunque con nacionalidad alemana; y Raúl Serrano Martínez, natural de Venezuela, pero también alemán, se hospedaban en este hotel porque estaban asistiendo al Congreso Gnóstico Internacional de Antropología, organizado por el Instituto Gnóstico Samael y Litelantes, una entidad considerada secta por los expertos.

La niña fallecida e hija de ambos, también de nacionalidad alemana, país donde residía la familia, fue hallada en la habitación del hotel sin vida, encima de la cama, cubierta con una toalla con dos piedras encima, “una del tamaño de un puño y otra más pequeña”, según recogen los informes de la policía científica que acudió a la escena.

Hechos previos a la muerte. Nada pudo hacerle sospechar a la familia que aquel viaje a Santiago, que era el primero que realizaban con la niña, fuese a desembocar en otro de los brotes que padecía la madre, y que la llevarían a cometer una atrocidad.

Durante el proceso abierto, Marisol Fabiola declaró que se le “había venido como una crisis, comencé a sentirme mal, discutí con mi marido y me fui al aeropuerto de madrugada. Quería regresar a Alemania”. Sin embargo, esto nunca se llegó a producir, ya que no había llevado consigo ni el pasaporte ni la cartera, así que volvió al hotel. Las sensaciones negativas empezaron a inundar un viaje que habían emprendido con ilusión. Fue así como a las pocas horas de volver a estar juntos, el matrimonio volvió a discutir.

“Raúl me dio miedo, se rascaba la cabeza y la espalda... y por eso pensé que me podía hacer daño”, dijo. Ante esto, la mujer pidió “socorro”, oyéndola otros huéspedes que se encontraban en las habitaciones cercanas a la de la familia, quienes, alarmados, se levantaron por el ruido provocado por la discusión.

Marisol, sin una aparente coherencia, había echado a su esposo de la habitación de forma brusca, y estando ella en pijama. La mujer contó que “le lancé un zapato”, para posteriormente poner “todas las maletas en la puerta para que no pudiese entrar”.

Tras el incidente, ocurrido la noche del sábado, ella se quedó sola con la niña durante todo el domingo. En ese tiempo él se encontraba cambiando de hotel y visitando el casco histórico de la ciudad mediante guías organizadas, sin mostrar la más mínima preocupación. Mientras, Marisol decidió llamar al cuarto de al lado, donde se alojaba un matrimonio británico, congresistas gnósticos, quienes también habían traído a su hijo de un año. Los tres juntos, acompañados por sus hijos, bajaron a dar una vuelta por los alrededores del hotel y a tomar un café.

Durante ese paseo, la mujer estaba ausente, ensimismada en su mundo y ajena a todo lo que acontecía a su alrededor. Los acompañantes británicos la vieron cansada y pensaron que estaba incluso “triste”, pero no le dieron la mayor importancia.

Fue la otra congresista, la mujer británica, quien tras la escapada de Marisol sin más explicaciones que la de darle el pecho a Victoria, la hija, decidió dirigirse a su cuarto al sentir que algo le estaba pasando, y querer preguntarle.

Cuando llegó a la habitación donde se encontraban madre e hija, esta le preguntó por la niña.

Ante la cuestión, Marisol señaló la cama donde se encontraba un pequeño bulto. Al verlo, la conocida le dijo que no podía tapar tanto a la niña, sin sospechar lo que en unos minutos más tarde descubriría. La británica explicó en el juicio que al destapar al bebé “ya no respiraba”.

Al ver tan terrible escena, la conocida bajó gritando por el pasillo y buscando a su marido, quien trabajaba como primeros auxilios en Reino Unido, para que la intentase reanimar. La pequeña ya no respiraba, por lo que avisaron a recepción para que enviasen una ambulancia.

No pararon de practicarle primeros auxilios mientras llegaba la policía y la ambulancia, ante lo que la madre se encontraba callada, como si la cosa no fuese con ella. Con miedo por la posibilidad de que el bebé se salvase, la mujer se levantó rápidamente, según explicaron los testigos, para “apretarle fuerte” el cuello e impedirlo.

A la llegada de la policía y la ambulancia, la mujer comenzó a gritar palabras ininteligibles. Estaba fuera de sí, como si se hubiese percatado de la atrocidad que había cometido. Fue así como los agentes y sanitarios tuvieron que sacarla prácticamente en peso muerto, agarrada por brazos y piernas, mientras continuaba gritando.

LA ENFERMEDAD DECIDÍA POR ELLA. Durante el proceso abierto, los médicos forenses encargados de realizar los informes sobre la muerte de la víctima, en este caso, de un bebé de pocos meses, corroboraron que la niña había muerto de asfixia a manos de su madre, pues se encontraron pequeñas marcas en la zona cervical del bebé, en donde se había hecho una presión consciente con el ánimo de matarla. Ante esto, los forenses mostraron imágenes de la autopsia, ante lo que la madre y autora confesa de estos hechos tan terribles rompió a llorar al verlo.

En cuanto a los peritos psiquiátricos, una de las expertas del Imelga consideró que el asesinato llevado a cabo por la acusada “parte de la enfermedad”, ya que no pudo “decidir libremente” sobre sus actos, puesto que la enfermedad “decidía por ella”. De igual manera, la doctora que atendió a la mujer durante su ingreso durante 40 días en el hospital Gil Casares de Santiago tras la muerte del bebé, subrayó que está convencida de que la mujer sufría una esquizofrenia paranoide, ya que los síntomas son “muy coherentes y persistentes en su persona”, por lo que, en consecuencia, no podrían ser fingidos.

No obstante, para esta patología, la experta insistió en que la mujer debería estar a tratamiento, ya que su estado no le permitiría llevar una vida normal, teniendo en cuenta, además, que la acusada de asesinato había tenido otro brote previo a este, pero que, sin embargo, no había tenido estas terribles consecuencias. Además, tras el suceso y ante las preguntas de la Guardia Civil, el marido no fue quien de asegurar que estaba tomando todos los días la medicación que le correspondía.

Hasta el juicio, y durante nueve meses, la autora del crimen no pudo realizar ningún tipo de declaración pues se encontraba en “shock” y no era consciente del verdadero desenlace de estos hechos. Fue en el juicio oral cuando la mujer confesó el asesinato de la bebé, tras darse cuenta de lo sucedido y explicó la causa por la que llevó a cabo tan terrible acción: “Una voz telepática me ordenó matar a la niña para salvar el universo, porque la niña era mala”, dijo Marisol, que ya estaba en ese momento diagnosticada de una esquizofrenia paranoide.

Así, en la sentencia se expone que, en el día de los hechos, el trastorno de esquizofrenia con el que fue diagnosticada “anulaba su capacidad de querer y entender lo que hacía”. El jurado valoró el dictamen pericial, de forma que se establece que la acusada padecía en el momento del delito “un brote agudo de su enfermedad de esquizofrenia paranoide, que anuló completamente sus facultades volitivas y cognoscitivas”.

Por este motivo se procedió a absolver a Marisol Fabiola por el delito de asesinato así como a declararla inimputable, contando con la eximente de la enajenación mental. Se tuvo en cuenta, por tanto, la naturaleza “duradera de la enfermedad mental” y la “insuficiencia de un tratamiento ambulatorio para mantenerla estable”, de forma que se dispuso que Marisol Fabiola fuese internada en un centro psiquiátrico penitenciario por un período máximo de 25 años, mientas se desestimó la puesta en libertad de la acusada. Transcurrido este tiempo, deberá estar sometida a una vigilancia médica de forma permanente.