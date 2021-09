La vuelta al cole ‘arruina’ a las familias numerosas, que piden más facilidades

··· Si hay una queja que tienen Belén y Víctor es lo complicado que resulta conciliar. Ya no solo por el trabajo, sino también por los horarios en los colegios. “Yo, si me dieran más facilidades, tendría otro hijo, porque me encantan los niños. Pero el tema de la conciliación es muy difícil. Se habla mucho de esa cuestión pero al final, en la práctica, no se cumple”, dice.

··· Su reivindicación no se centra solo en el ámbito laboral, sino que va más allá. “Este año en el colegio, debido al covid, los niños entran a horas distintas. Además, hay dos que empiezan a la misma hora, pero acceden al centro por puertas diferentes. Otro entra a las 09.50, cuando el horario estipulado es a las 09.30, y yo entro a trabajar a las diez. A mí me complican mucho la vida. Se habla de conciliación, pero todo son trabas”. En muchas ocasiones logra salir adelante gracias a la ayuda de sus hermanas, que cuidan de sus hijos. También pide que la solicitud de subvenciones sea más sencilla.