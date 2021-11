Lamas de Abade: queixas por non reformar os espazos de FP

Santiago. A deputada santiaguesa Noa Díaz lamentou onte a falta de respostas da Xunta de Galicia sobre o futuro dos estudos de FP no IES Lamas de Abade. Fíxoo tras unha pregunta oral na Comisión de Educación do Parlamento, na que o goberno galego “non aclarou nada sobre cales son os seus plans para este centro formativo”, indicou. A parlamentaria do PSdeG explicou que a Consellería de Educación anunciou este verán o “inminente” comezo das obras para a rehabilitación do instituto cun orzamento aproximado de 800.000 euros. “Porén, no proxecto non sen inclúen melloras específicas sobre a rehabilitación e ampliación dos espazos de FP, que son pequenos, inseguros e obsoletos”, afirmou. ECG