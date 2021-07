Lanzan unha campaña de educación para homes sobre a violencia sexual

Santiago. A concelleira de Políticas de Igualdade, Mercedes Rosón, presentou onte en rolda de prensa a campaña Oes, ti de prevención da violencia sexual, dirixida á educación en masculino. A campaña espallará pola cidade unha serie de mensaxes claras e concisas sobre o consentimento e a liberdade sexual das mulleres. Estas mensaxes serán colocadas nos establecementos adheridos ao programa Compostela, Territorio de mulleres de xeito que a cidade pase a ser un espazo libre de violencia sexual.

“Para conseguir a igualdade”, asegura Mercedes Rosón, “é preciso transformar radicalmente as actitudes e os comportamentos dos homes que non ven as mulleres como iguais”. A violencia contra as mulleres, en calquera das súas manifestacións, é un problema social, que afecta a toda a poboación. Con todo, tradicionalmente, a sociedade, os medios de comunicación, as institucións e mesmo este tipo de campañas de sensibilización poñen o foco sobre as mulleres. As mulleres seguen a ser analizadas, exhibidas, culpabilizadas, revictimizadas, previdas e, no mellor dos casos, apoiadas. Pero ¿que pasa cos responsables da violencia? A campaña Oes, ti, que o Concello de Santiago pon ao dispor de todas aquelas entidades que queiran replicala, pon o foco no agresor. “Para conseguir erradicar a violencia sexual hai que empezar polo fundamental”, recorda Rosón, “deixando de responsabilizar as vítimas e sinalando que os únicos responsables son os agresores”.

Como sinalou a responsable da campaña, Raquel González, “entender as razóns últimas que están detrás da violencia que se exerce contra as mulleres supón afondar nas relacións entre mulleres e homes e no contexto onde se producen”. Incidiu en que ese contexto está cargado de historia, de cultura e de crenzas, de preconceptos, que poden explicar por que en ocasións a violencia mesmo se ten naturalizado. ecg