Larga espera para realizar una placa en el ambulatorio Concepción Arenal

Santiago. Usuarios del ambulatorio Concepción Arenal se pusieron ayer en contacto con este periódico para denunciar las largas esperas que sufrieron en el servicio de Radioloxía. Hasta tres pacientes contactaron con esta Redacción en el transcurso de la mañana para denunciar que llevaban esperando horas y que nadie les explicaba por qué no se estaban realizando las pruebas para las que les habían citado.

Algunos aseguran que llegaron al centro al filo de las ocho de la mañana y que no abandonaron el ambulatorio hasta casi el mediodía. ¿El motivo? “Ante a ausencia imprevista dunha técnica de raios no Centro de Saúde Concepción Arenal, procedeuse á contratación inmediata do personal substituto, polo que en aproximadamente dúas horas o servizo estaba restablecido”. Es la justificación del Sergas ante el parón que sufrió el servicio. Según informaron a los pacientes, “la técnico que prestaba este servicio consiguió este lunes la plaza en otro centro; y tuvieron que contratar una de urgencia para cubrir la vacante”, relató una usuaria. “A dirección pide disculpas polas molestias que puido causarlle aos usuarios”, remarcan desde la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago. ecg