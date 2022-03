Las aceras de la rúa Pombal ganarán amplitud: tendrán 1,5 metros de ancho

Santiago. El concejal Javier Fernández confirmó ayer en Onda Cero que ya han vuelto los operarios a las obras del muro del Pombal, tras la paralización de los trabajos por falta de materiales y de hormigón. El edil compostelano destacó que “se vai a ampliar a beirarrúa” y explicó que “estase traballando para que o proxecto sexa complementario coa obra do muro”.

Asimismo, añadió que “debía haber algún punto con 50 centímetros de beirarrúa” y ahora, dijo, la acera tendrá una amplitud de 1,5 metros. Las obras en el muro de la rúa do Pombal arrancaron a finales del mes y el plazo previsto recoge una duración aproximada de “entre dos y tres meses”. No obstante, su desarrollo se ha visto afectado por la falta de materiales. Los trabajos, adjudicados por un importe total de 333.619,08 euros, afectan a la parte de titularidad pública del muro.

“Por motivo das obras de arranxo do muro da rúa Pombal, a circulación rodada pola citada rúa permanecerá cortada en sentido de entrada á cidade mentras duren as obras. De forma puntual e se as necesidades de execución da obra o requiren, o corte podería afectar a ámbolos sentidos de circulación”, indican desde el Concello de Santiago a través de un aviso en la página web municipal. ECG