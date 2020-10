Las anpas exigen más rapidez para resolver el listado de los comedores

Santiago. Tras la última reunión de las anpas de Compostela con el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, y el nuevo concelleiro de Educación, Rubén Prol, las anpas mantienen su descontento ante lo que consideran pasividad en la gestión de los comedores. Aseguran que la fecha fijada para resolver el listado de alumnos con plaza fija, el 8 de octubre, no fue consensuada. Además, creen que no se da solución a las familias que van a necesitar en el futuro una plaza fija diaria, es decir, que no son usuarias esporádicas del comedor.

En esta situación se encuentran, fundamentalmente, padres y madres que ahora están en ERTE o teletrabajando, por lo que no pueden confirmar cuándo se incorporará su hijo al comedor. Las anpas añaden que en los colegios con plazas libres no es necesario esperar más días para aceptar a los alumnos que acuden al comedor de forma discontinua.