Las cámaras ‘smart city’ distinguirán incluso si alguien pasea o no con mochila

··· Proyectores La Comisión Asesora do Patrimonio Histórico, presidida por la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, informó favorablemente, entre otros asuntos, a la solicitud de aprobación del ‘Plan Actuación para o desenvolvemento dun sistema de alumeado ornamental para a conservación do patrimonio (Cromalux)’, que está desarrollando la sociedad Televés, en colaboración con la USC y la empresa Ferrovial para una instalación piloto de iluminación de la fachada da Casa do Cabido, en el marco del proyecto ‘Smartiago’. Además, sobre la propuesta de instalación de proyectores para el alumbrado ornamental en el edificio del Museo das Peregrinacións, “non se atopa inconveniente para a localización destes elementos integrados no balcón da fachada principal, onde tamén existe xa unha instalación de cámara de videovixilancia”, indicaron desde Raxoi. Su colocación “deberá ser a máis discreta posible para evitar calquera impacto visual negativo na súa visión dende a rúa”.