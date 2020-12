Las entradas para los Reyes se repartirán por franjas horarias

Este año, la visita de sus majestades de Oriente a Compostela será distinta pero igualmente mágica y especial. Como ya adelantó este rotativo, debido a la situación sanitaria no habrá Cabalgata, pero los niños de Santiago tendrán la oportunidad de entregarles personalmente a Melchor, Gaspar y Baltasar sus cartas en una recepción que tendrá lugar el 5 de enero en la Iglesia de San Domingos de Bonaval.

Este encuentro tan especial comenzará a las 12.00 y se prolongará hasta las 22.00 horas, para que todos los pequeños que lo deseen acudan a ver a los Reyes Magos.

Tal y como recordó ayer el Ayuntamiento, en cumplimiento de los protocolos de seguridad solo se podrá acceder a la recepción de Bonaval con una entrada que llevará aparejada una franja horaria concreta.

Por cada invitación podrán ver Sus Majestades hasta dos menores, que siempre irán acompañados de una única persona adulta.

Las entradas, que son gratuitas, se recogerán en la taquilla del teatro Principal los días 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero de 18.00 a 20.00 horas. Cada día se pondrán la disposición las entradas correspondientes a una franja horaria determinada.

Así, el día 28, se repartirán las localidades comprendidas entre las 12.00 y las 14.00 horas; el 29, las entradas de entre las 16.00 y las 18.00 h; el 30, los tiques de las 18.00 a las 20.00 h; el 2 de enero, las comprendidas entre las 20.00 y las 21.00 h; el 3 de enero, las localidades de las 21.00 a las 22.00 y el 4, los tiques sobrantes o devoluciones.

FIN DE AÑO. Por otro lado, el concejal de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños, confirmó a este periódico la suspensión de la tradicional fiesta de Fin de Año en A Quintana. Asimismo, indicó, que a diferencia de otras ciudades, como Madrid o Valencia, que decidieron cerrar las plazas donde los ciudadanos celebran el Año Nuevo, en Compostela no se hará. De este modo, tanto el Obradoiro como la plaza de A Quintana no se vallarán. Eso sí, en caso de que la Xunta decida no ampliar el toque de queda, nadie podrá comerse las uvas in situ al ritmo de la Berenguela.

santiago@elcorreogallego.es